Andreea Antonescu despre despărțirea de iubitul ei: "Regret această despărțire, regret foarte multe lucruri"

Pentru Andreea Antonescu, anul 2019 nu a fost cel mai favorabil din punct de vedere sentimental, iar 2020 a venit cu încă o despărțire. Cum se simte și ce planuri are de viitor, ne spune chiar ea în interviul de mai sus.

Cu multe regrete, și cu un gust amar pentru tot ce s-a întâmplat, artista ne-a spus că intre ea și Ștefan Manolache au fost doar sentimente frumoase. Despărțirea dintre cei doi nu s-a produs cu scandal, ba mai mult, între cei doi n-a existat nici măcar o ceartă.

Am stat de vorbă cu artista despre ce s-a întâmplat în viața ei în ultimele luni, atât de plan sentimental cât și pe plan profesional! VEZI MATERIALUL DE MAI SUS

Despartiti, dar impreuna in cel mai nou clip al Andreei Antonescu: „Te cert cu vin“



„Te cert cu vin“ este povestea celui mai nou single lansat de Andreea Antonescu, insotit de un videoclip in care artista isi dezvaluie latura de femeie indragostita, dar si un look sexy. Piesa subliniaza cele mai intense trairi si sentimente ale unei femei si este produsa si compusa de Dorian Oswin si Anastasia Sandu. „Niciodata nu mi-a placut sa fiu altceva decat ceea ce sunt si cred in puterea destinului, a faptului ca fiecare are un drum al sau. De multe ori simt ca ajung in anumite situatii special si invat ceva din fiecare experienta a vietii mele. «Te cert cu vin» este una dintre piesele cele mai apropiate sufletului meu. Am simtit atunci, inca de la prima ascultare, ca aceasta piesa relateaza intocmai un nou episod al vietii mele: prezentul... Single-ul este despre iubire, pasiune si problemele care, de cele mai multe ori, sunt inevitabile si care te pot face sa iei hotarari drastice. Cred ca in acele clipe este bine sa faci un pas in spate, sa reflectezi asupra situatiei si, cel mai important, sa nu iei o decizie impulsiva pe care o poti regreta mai tarziu”, declara Andreea Antonescu.

Videoclipul a fost regizat de Cercel Lazar, iar filmarile au avut loc pe 28 noiembrie la Palatul Suter si au durat o zi. Decorul in stil neoclasic cu influente brancovenesti completeaza povestea clipului, parca desprinsa din filmele romantice. Frumoasa artista joaca rolul femeii indragostite care alege sa treaca peste orice obstacol pentru a putea fi alaturi de iubitul ei, protagonistul fiind chiar Stefan Manolache, cel alaturi de care artista a avut o relatie de iubire in ultimele luni.

Dupa fenomenul André, Andreea Antonescu a continuat cariera solo si a lansat trei albume si multe single-uri care au devenit hituri. Printre acestea, cele mai ascultate au fost „Prea Tarziu”, dar si single-ul „Cand dansam/When we dance”, nominalizat la Premiile MTV Romania la categoria „Best Pop”. In anul 2005 lanseaza hit-ul „Imi vad de viata mea” alaturi de Marijuana si Connect-R.

Proiectele au continuat pentru artista si in anul 2017 si lanseaza single-urile „Amanta fidela”, „Cand vine noaptea” si „Iubirea pe Acte”. Anul 2019 aduce in prim plan un proiect drag atat artistei, cat si fanilor. Dupa 17 ani, Andreea Antonescu si Andreea Balan anunta oficial ca trupa André se reuneste, iar pe data de 9 iulie lanseaza single-ul „Reset la Inima” in cadrul unui eveniment privat din Bucuresti.