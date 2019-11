Are noroc că nu a fost arestat. Ce cadou “ilegal” a primit Snoop Dogg de ziua lui

Una dintre legendele hip hop-ului american, Snoop Dogg, a sărbătorit cu fast împlinirea a 48 de ani. Artistul a primit cadoul ideal de ziua lui :)

Snoop Dogg a avut o aniversare de neuitat: acesta a primit cadou de la cei mai buni prieteni un buchet cu 48 de jointuri de canabbis, realizat de o firmă specială care se ocupă cu astfel de aranjamente.

Un fumător înrăit de “iarbă”, Snoop și-a uimit fanii când a spus, în trecut, că fumează până la 80 de “blunt-uri” de marijuana pe zi.

Dacă vă intrebati cum de are timp să fumeze atâta, aflați că artistul a dezvăluit de curând că are un angajat care toată ziua nu face altceva decât să prepare jointuri și “blunt-uri” pentru el și întreaga sa echipă!

Snoop a precizat că îl plătește cu 40.000-50.000 de dolari pe an pentru serviciile sale prețioase. Rapperul a spus că este foarte mulțumit de bărbatul care îi rulează jointurile, pe care l-a comparat cu “Lurch” din Familia Adams. “Timingul lui este impecabil!”.

Întrebat într-o emisiune dacă angajatul mai face și altceva pentru banii primiți, Spoop a spus că prepararea țigărilor este singura sa preocupare și că jobul lui poartă practic denumirea de “professional blunt roller” :)

Snoop Dogg are propria companie care vinde produse pe bază de marijuana.



Snoop Dogg a așteptat ceva până să primească o recompensă pentru muzica pe care o produce. Artistul, care și-a dorit o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame din Los Angeles, și-a primit trofeul in 2018, în cadrul unei ceremonii la care au participat apropiații săi. Când a luat cuvântul, Snoop a mulțumit părinților săi, lui Quincy Jones, câtorva muzicieni cu care colaborează și lui însuși.

„Nu în ultimul rând aș vrea să-mi mulțumesc mie pentru că am crezut în mine. Aș vrea să-mi mulțumesc mie pentru toată această muncă grea, vreau să-mi mulțumesc mie pentru că nu mi-am luat zile libere, vreau să-mi mulțumesc mie pentru că nu am renunțat niciodată, vreau să-mi mulțumesc mie pentru că întotdeauna am dat de la mine și am încercat să dau mai mult decât am primit”, a spus Snoop Dogg, conform People, la ceremonia care a avut loc la Los Angeles.

Snoop Dogg a fost descoperit de Dr. Dree în 1992 și a înregistrat cu acesta piese pentru primul album solo al raperului – The Chronic. Primul său album, Doggystyle, a fost lansat în 1993 și a debutat pe locul I atât în Billboard 200, cât și în Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.