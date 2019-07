Britney Spears și iubitul tinerel, apariție spectaculoasă pe covorul roșu

Britney Spears și Sam Asghari și-au făcut apația împreună la premiera filmului regizat de Quentin Tarantino.

Britney Spears și iubitul ei au atras toate privirile pe covorul roșu. Aceștia nu s-au sfiit să se lase fotografiați în timp ce se îmbrățișau și se sărutau cu patos. A fost prima dată când cei doi își fac apariția împreună, la o premieră de film.

Britney a optat pentru o rochie roșie mulată pe corpul bine lucrat și sandale negre, în timp ce partenerul acesteia a purtat un costum nude la care a asortat o cravată neagră.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la petrecerea în pijamale a lui Britney din 2016 și și-au oficializat relația pe Instagram, un an mai târziu.

După ce frumoasa cântăreață a fost surprinsă în timpul unei vacanțe purtând un inel cu diamante la mână, au apărut multe speculații în presă cum că ar fi vorba de o logodnă la mijloc.

Cei doi nu au declarat nimic referitor acest lucru.



Once Upon a Time in Hollywood va apărea vineri, 26 iulie, în America. Filmul este regizat de Quentin Tarantino, iar în peliculă joacă și Brad Pitt și Leonardo DiCaprio.

Sursa foto Getty

Vezi și profil de celebritate - Jennifer Lopez