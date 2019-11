Cât de greu este să organizezi balul bobocilor la doar 18 ani. Ce spune un elev al Colegiului Spiru Haret din capitală

Am stat de vorbă cu un elev al Colegiului Național Spiru Haret din Capitală pentru a afla ce înseamnă cu adevărat să organizezi un bal al bobocilor în anul 2019.

"Ani de liceu..." cu emoții la Balul Bobocilor!

Cam așa începe perioada fiecărui elev de clasa a 9-a, dacă este dornic de afirmare și își dorește să participe la evenimentul anului... adică balul bobocilor.

Însă puțini știu că să organizezi cap-coadă un astfel de eveniment implică numeroase contracte, sponsorizări și bătăi de cap pentru un elev aflat în pragul Bacalaureatului.

Noi am vrut să aflăm chiar de la sursă, așa că am stat de vorbă cu Luciano Panaitescu, elev al Colegiului Național Spiru Haret, pentru a afla ce înseamnă să fii organizator al unui astfel de eveniment în anul 2019.

1. Cât de greu ți-a fost să organizezi un bal al bobocilor?

Teoretic, a fost destul de greu... pentru că asta implică numeroase chestii, dar pot spune că am avut norocul să am experiențe anterioare cu organizare de evenimente sau proiecte care m-au ajutat.

2. Cum ai obținut sponsorizări pentru un astfel de eveniment?

În mare parte au stat la bază negocierile, am avut niște contracte foarte bune - dacă ar fi să vorbim de artiști, iar sponsorizări (materiale) am obținut de la partenerii noștri cu care am mai colaborat în trecut.

3. Ai mai avut ajutoare? Câți ați fost implicați în organizare?

Am avut o întreagă echipă, am fost 5 oameni implicați în toată treaba asta, 3 dintre noi în mod direct, iar alți 2 colegi ne-au ajutat la organizare.

4. Profesorii v-au ajutat? V-au susținut?

Nu... școala nu prea se implică în organizarea balului de boboci. Încearcă să iasă cât mai mult posibil din această treabă pentru a nu fi trasă la răspundere cu absolut nimic. Mare parte din profesori abia dacă vin la bal.

5. Care a fost cel mai greu moment în organizarea balului?

Au fost multe momente grele, dar au ieșit toate într-un final. Nu pot să spun că a fost un moment în care să fiu dezamăgit de ceea ce se întâmplă.

6. În relația cu părinții cum a fost? Am înțeles că au fost momente când a fost nevoie ca părinții să fie convinși să-și lase copiii la bal!

Nu, din fericire nu s-a întâmplat asta. Am reușit să mă cunosc cu părinții înainte să începem toată treaba, ce-i drept nu cu toți, dar cu majoritatea am putut să iau legătura înainte de repetiții și m-am asigurat că sunt în regulă cu programul, cu participarea etc. În schimb am întâmpinat câteva probleme cu 2 fete din cauza dirigintei, care s-a opus participării lor pentru ca aveau absențe, dar am vorbit și s-a rezolvat totul.

7. Am înțeles că la bal au cântat Nane și Dorian Popa. Cum ai ajuns la ei? A fost greu?

Pentru Nane am avut o persoană de legătură care m-a pus în contact, iar cu Dorian Popoa am vorbit direct, am făcut rost de numărul lui și a ieșit o colaborare foarte deschisă, nu am avut nici o probemă, am lucrat foarte bine.

8. Cum te-a ajutat toată această experiență?

Organizarea de evenimente nu pot spune că este punctul meu forte, nu pe asta aș vrea să continui, dar cu siguranță a avut un impact foarte mare asupra mea și mă va ajuta în multe, de exemplu la facultate (că și recomandări) și în general așa...în viață, pe partea de organizare.

10. Cum se vede România la 18 ani? Te gândești să rămâi sau să părăsești țara?

Nu există nici o perspectivă la ceea ce te uiți, nici în politică, nici în dezvoltare (mai ales în ultimii ani). Dacă ar fi să vorbim de business și domeniul antreprenorial, pe ceea ce mi-ar plăcea să lucrez în viitor, m-am gândit să studiez în Londra. Mi-ar plăcea să-mi deschid ceva acolo și apoi poate și în România.