Ce au mâncat invitații la nunta lui Jennifer Lopez și Ben Affleck: meniul nu a fost unul „de fițe”

Nunta care are ar fi trebuit să aibă loc în urmă cu 20 de ani s-a întâmplat, în sfârșit! Ben Affleck și Jennifer Lopez au avut o ceremonie fastuoasă, la reședința de 9 milioane de dolari a actorului, iar tema a fost “Old Hollywood”.

Invitații au fost întâmpinați cu postere ale unor filme americane vechi și decoruri hollywoodiene vintage. Oaspeții s-au bucurat de trabucuri la un bar din lemn sau la mesele înalte aranjate în zona de intrare a unei clădiri în stil hambar.

„Totul a fost cu adevărat de bun gust și nici pe departe atât de sclipitor pe cât te-ai fi așteptat de la două astfel de vedete uriașe”, a spus unul dintre invitați.

Mai întai, invitații au servit băuturi pe veranda reședinței principale, un conac în stil Gone With The Wind cu patru dormitoare, cu vedere la North Newport River.

Au fost apoi invitați la cină pe un debarcader acoperit, de pe malul lacului la Oyster House.

Ce au mâncat invitații la nunta lui Jennifer Lopez cu Ben Affleck

Surprinzător, meniul nu a fost unul „de fițe”. Diva latino a vrut să aibă la masă preparate care să reflecte originile ei portoricane. Astfel, invitații mâncat carne de porc prăjită, orez și legume. Preparatele pur-americane s-au regăsit și ele pe meniu, astfel că oaspeții au putut savura pui prăjit sau... macaroane cu brânză.

Ca desert, invitații au avut mai multe opțiuni, printre care cupcakes delicate cu cireșe deasupra, însă atracția principală a fost tortul pe trei nivele, decorat în crem și auriu.

Incident fix înainte de nuntă

În ciuda atenției meticuloase la detalii a organizatorului de nunți Colin Cowrie, evenimentul nu a fost lipsit de drame. Cu câteva ore înainte de sosirea primilor oaspeți, mama lui Ben Affleck, Christopher Anne Boldt, a fost transportată de urgență la spital într-o ambulanță, după ce a căzut de pe docul de lemn și a suferit o rana la picior, care a avut nevoie de cusături.

Fratele lui Ben Affleck, marele absent de la nuntă

A existat un mister în jurul absenței fratelui lui Ben Affleck, actorul Casey Affleck. Inițial, a invocat „obligații parentale”, însă paparazii l-au surprins fără nicio treabă savurând o cafea în Los Angeles. Acesta le-a spus paparazzilor „că are alte lucruri de făcut”, lăsând să se înțeleagă că relația dintre frați nu este tocmai bună.