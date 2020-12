Ce făceau, în anii 90, cosmonauții ruși pe stația spațială Mir: ”Pentru a ține organismul în formă”

Din motive lesne de înțeles, consumul de alcool într-o stație spațială care orbitează la sute de kilometri distanță de Pământ este strict interzis.

Cu toate acestea, cosmonauții ruși au reușit să strecoare provizii de alcool la bordul stației Mir - precursoarea ISS - acum aproape 30 de ani. Conform declarațiilor foștilor astronauți, aceștia ascundeau băutura în compartimente secrete decupate în cărți sau în interiorul costumelor lor.

În unele cazuri, rușii țineau diete drastice pentru a putea ascunde sticlele de ”suc” în interiorul costumelor lor de astronauți fără a depăși greutatea corespunzătoare. O operațiune destul de riscantă, având în vedere că principalul ingredient, etanolul, este extrem de volatil și ar fi putut afecta serios echipamentul de pe stația spațială.

Cosmonautul Igor Volk spune că, de fapt, medicii le recomandau coniac ”pentru a ne stimula sistemul imunitar și pentru a ne ține organismul în formă maximă”.

Când Roscosmos, agenția spațială din Rusia, a interzis alcoolul, echipa a fost nevoită să devină creativă și să găsească soluții de a ocoli regulile. ”Cu o săptămână înainte de lansare, nu am mâncat decât pâine cu ceai și am pierdut 2-3 kile. Am împachetat totul în pungi de celofan și, când ne-am echipat, am pus sticlele în costumele spațiale”, a mai povestit fostul cosmonaut pentru Beyond Russia.

Foto: Getty