Ce mai face Vanilla Ice, la 29 de ani de la lansarea hitului Ice Ice Baby

Robert Matthew van Winkle, care și-a luat numele de scenă Vanilla Ice, a împlinit de curând 52 de ani și a finalizat divorțul de soția sa.

După succesul impresionant pe care l-a înregistrat în 1990 cu hitul Ice Ice Baby, Vanilla Ice a avut o scurtă relație cu Madonna, și ea o celebritate în acea perioadă. N-au stat împreună decât câteva luni, fiindcă artistul a întâlnit marea dragoste, antreprenoarea Laura Giaritta.

Cei doi, care s-au căsătorit în 1997, au fost împreună până în 2016, când Laura a depus actele de divorț, chiar de ziua ei. Ea l-a acuzat de violență domestică, artistul fiind arestat de mai multe ori pentru că a bătut-o.

După 3 ani în care au locuit separat, Laura și Robert au finalizat divorțul în instanță, unde au ajuns la o înțelegere în legătură cu împărțirea averii, scrie TMZ.

Ei au împreună două fete, ambele majore, astfel că nu se pune problema de custodie. Însă, Vanilla Ice nu va scăpa de obligația de a plăti pensie alimentară pentru ultimii 3 ani.

Vanilla Ice, vedetă de televiziune

Deși nu s-a lăsat de muzică, Vanilla Ice s-a concentrat în ultimii 10 ani pe cariera de vedetă TV. În 2009, artistul a început filmările la show-ul The Vanilla Ice Project, care a fost difuzat de DIY Network. În 2011 a publicat și o carte referitoare la acest show, care a fost disponibilă gratuit în mediul online.

În 2011 a avut un rol secundar în filmul That’s My Boy, cu Adam Sandler și Andy Samberg în prim-plan. În 2015 a jucat rolul lui Mark Twain în comedia The Ridiculous Six, iar un an mai târziu a participat la show-ul televizat Dancing with the Stars.

Ultimul său album muzical, botezat W.T.F. (Wisdom, Tenacity and Focus), a fost lansat în vara anului 2011.

Ice Ice Baby, succes timid

Cel mai reprezentativ single al rapperului american, Ice Ice Baby, face parte de pe primul său album – To the Extreme. La început, piesa nu a avut succesul pe care îl știți. Norocul artistului a fost DJ-ul David Morales, care a pus piesa la radio. Ice Ice Baby a fost primul single hip hop care a ajuns pe locul I în Topul Billboard Hot 100.

Deși a fost lansată în 1990, piesa a fost scrisă de Vanilla Ice în 1983, pe când avea 16 ani.

