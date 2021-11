Celia s-a retras din muzică. „Am simțit că nu-mi mai găsesc locul”

Celia a dezvăluit recent, într-un podcast, că a decis să se retragă din muzică, simținând că nu își mai găsește locul.

Celia, în vârstă de 37 de ani, și-a anunțat retragerea din muzică în cadrul unui podcast. Aceasta se va dedica vieții de familie, fiind însărcinată în 5 luni cu al doilea copil.

”Am simțit că nu-mi mai găsesc locul. Să poți să te menții ca artist trebuie să oferi sută la sută, să-ți oferi energia în proiectul respectiv. Iar eu pot să spun că m-am retras. Acesta este faptul pentru care am dispărut, oarecum, sau am fost văzută tot mai puțin. Mi-am lăsat amprenta frumos, zic eu, am trecut etapa asta minunat, mi-am trăit visul copilăriei. E adevărat că mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional, simțeam că drumul meu este mult mai lung decât atât. Dar nu se știe niciodată, după ce trece un an, poate doi, de la sarcină. Am câteva piese gata… Dar te miri când vin înapoi”, a declarat Celia.

Artista a scos de-a lungul anilor mai multe piese care au devenit și hit-uri, cum ar fi “Șoapte” sau “Trag aer în piept”.



Sursă foto: Instagram