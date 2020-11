Cine e Jill Biden, noua Primă Doamnă a Americii. Când s-au cunoscut, el era senator, ea - studentă

La ora actuală, Joe Biden este dat noul președinte al Statelor Unite. Femeia care îl susține este Jill Biden, o fostă profesoară, alături de care este de 43 ani.

Jill Jacobs s-a născut în iunie 1951, în New Jersey. Cea mai mare dintre cele 5 surori, aceasta s-a căsătorit de tânără cu iubitul din liceu, jucătorul de fotbal american Bill Stevenson.

Joe Biden și-a pierdut prima soție și fiica în vârsă de un an de zile într-un accident de mașină, în 1972. Fiii săi, Beau și Hunter, au supraviețuit amândoi accidentului. Jill își amintește că, trei ani mai târziu, fratele lui Joe i-a făcut cunoștință cu acesta.

În acel moment, Joe Biden era senator, în timp ce ea încă era studentă.

”Eram obișnuită să mă întâlnesc cu băieți în blugi și tricou, iar el a venit la ușa mea în sacou și pantofi scumpi și eu m-am gândit: Doamne, asta n-o să meargă niciodată, nici într-un milion de ani.

Era mai mare cu 9 ani decât mine! Dar am mers să vedem ”Un bărbat și o femeie” la un cinematograf din Philadelphia și chiar ne-am îndrăgostit unul de altul”, a povestit Jill Biden pentru Vogue.

"How did you get this number?"

Those were the first words I spoke to Joe when he called me out of the blue on a Saturday in 1975.

I’ll be speaking tonight at the #DemConvention. I hope you’ll tune in! pic.twitter.com/t0amDEM2kT