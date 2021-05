Cine este cu adevărat prințul Emanuel von und zu Liechtenstein și ce fel de castel are?

Acțiunile sale au scandalizat o lume întreagă, foarte mulți l-au condamnat pe Facebook, iar presa internațională scrie tot mai mult despre incident.

Dar cine este Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, prințul acuzat că ar fi venit în România pentru uciderea celui mai mare urs, Arthur?

Bărbatul este membru al monarhiei din Liechtenstein și deține un castel în Austria, în orașul Riegersburg, situat în regiunea austriacă Stiria.Acest castel, în care apare în mai multe fotografii, aparţine familiei sale din 1822, când strămoşii săi au preluat mai multe întreprinderi agricole şi forestiere din această zonă.









Într-un interviu pentru soj.at, citat de Meadiafax, prințul spune:

„Nu sunt austriac, ci cetăţean din Liechtenstein. Există o monarhie acolo de 300 de ani. În calitate de membru al casei de guvernământ, mi se permite să port acest titlu şi este menţionat în toate documentele mele”.

Ca profesie Emanuel Liechtenstein este medic şi lucrează în domeniu în jur de două luni pe an. În plus, are o afacere reprezentată de castelul pe care îl are în administrare. În viața personală, prinţul are trei copii.







Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans! Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro

Vezi și: Secretele celor mai populari TikTok-eri pe Pro Tv Plus

FOTO: SHUTTERSTOCK/ AGENT GREEN/ ȘTIRILE PRO TV