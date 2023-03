Citatul săptămânii | Celine Dion, despre dragoste și statornicie

Celine Dion împlinește 55 de ani pe 30 martie, iar în ultimii 30 de ani a iubit un singur bărbat. Soțul ei, René Angélil, a murit în ianuarie 2016, însă cântăreața a rămas fidelă poveștii lor de iubire considerată de mulți nepotrivită. Iată de ce credea Celine Dion că iubirea e irepetabilă!

Celine Dion a iubit un singur bărbat și consideră că omul poate să aibă o singură experiență de acest gen într-o viață. Marea iubire a vieții ei a fost René Angélil, pe care l-a cunoscut în 1980, pe când ea avea 12 ani.

Manager de talente și producător muzical, Angélil căuta viitoare staruri ale scenei și a pus ochii pe micuța canadiancă cu voce de aur. Muzicianul i-a devenit manager și s-a ocupat, zi de zi, de construirea unei cariere de succes pe care toată lumea o intuia pentru tânăra Celine Dion.

La scurt timp după debutul colaborării lor, René Angélil și Celine Dion au devenit apropiați, dar relația lor a rămas un secret vreme de 5 ani. La 30 martie 1993, când Celine Dion aniversa 25 de ani, cei doi s-au logodit și au făcut publică relația lor.

În acel moment, Celine Dion a știut că va sta cu acest bărbat pentru tot restul vieții. La un moment dat a oferit unul dintre cele mai pătrunzătoare citate despre dragoste și statornicie.

Citatul săptămânii de la Celine Dion

„René m-a pregătit pentru viață de când aveam 12 ani. Nu am întâlnit un alt bărbat în viața mea, nu am sărutat niciodată un alt bărbat”, spunea Celine Dion într-un interviu pentru The Sun, în 2017.

René Angélil s-a stins din viață la 14 ianuarie 2016, din cauza unui cancer la gât. Avea 73 de ani. De atunci, Celine Dion trăiește fiecare zi ghidată de una dintre filosofiile sale de viață: „Dragostea ne poate atinge o singură dată, poate dura o viață și să nu ne lase niciodată, până nu vom mai fi” - (versuri din piesa My Heart Will Go On).

Recent, Celine Dion a dezvăluit că se confruntă și ea cu probleme de sănătate , iar anunțul artistei i-a întristat pe fanii ei.

Alte citate celebre ale lui Celine Dion

„Dacă îți urmezi visurile, înseamnă că îți urmezi inima. Dacă îți urmezi inima, nu cred că poți greși”.

„Viața îți impune lucruri pe care nu le poți controla, dar încă ai de ales cum vei trece prin asta”.

„Nu lăsa cariera să fie viața ta. Fă-o să fie pasiunea ta! Las-o să-ți aducă plăcere. Dar nu lăsa să devină identitatea ta. Ești mult mai valoros decât atât”.

„Dragostea nu întreabă de ce, vorbește din inimă și nu explică niciodată”.

Despre fiul ei, Rene: „Doamne, ce se va întâmpla cu mine când el va avea 20 de ani? O să mă mărit cu el!”.

