Cleopatra Stratan și Edward Sanda, nedezlipiți în escapada din Maldive: “Să vă iubiți cel puțin o veșnicie"

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se iubesc cu pasiune și vor ca și fanii lor să știe asta. Tinerii soți se află într-o vacanță romantică în Maldive și își țin admiratorii la curent cu escapada lor exotică.

În cele mai noi imagini postate pe Instagram din vacanța lor de vis, Cleopatra și Edward se sărută cu pasiune, spre încântarea fanilor lor.

“Love in Paradise” / Iubire în Paradis – au comentat și ei la imaginile publicate.

“O familie frumoasă și talentată, vacanță plăcută!"

“Să vă iubiți cel puțin o veșnicie!”, le-au transmis admiratorii.

Cei doi s-au filmat și dansând senzual pe plaja cu nisip fin, pe ritmurile piesei noi “E vremea de iubit”.

Întrebată dacă își dorește să devină mamă în viitorul apropiat, Cleopatra Stratan, în vârstă de 20 de ani, nu a exclus această posibilitate, însă crede că acum nu este chiar cel mai bun moment.

„E o cronologie întreagă legată de viața privată cu care ai de-a face și nu te poți ascunde orice s-ar întâmpla. La capitolul copii, ne dorim și eu, și Edy, doar că vrem să mai copilărim noi întâi, pentru că suntem tineri și vrem să mai trăim perioada asta frumoasă. Și nu spun că ne-ar încurca copilul, însă avem foarte multă treabă, vrem să mai călătorim, să mai umblăm, să avem libertatea asta și când simțim nevoia de un membru al familiei și să îi dedicam timpul, firește că nu o să renunț la muzica sau în a mă mai ocupa de mine personal, doar că o să fie un alt ritm. Nu suntem chiar pregătiți pentru asta acum, dar dacă într-un an s-o întâmpla să apară și un copil, ne vom bucura de el, Doamne ajută!”, a declarat aceasta, potrivit Viva!.