Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au despărțit. Care este motivul

În urmă cu câteva luni, Cristian Boureanu părea mai fericit ca niciodată în brațele Cristinei Belciu, însă cei doi s-au despărțit recent.

După despărțirea de Laura Dincă, alături de care a fost 6 ani, Cristian Boureanu (49 de ani) își găsise fecirea alături de Cristina Belciu, o tânără superbă de 24 de ani. Povestea lor nu a durat foarte mult și iată că cei doi au pus punct relației.

De ce s-au despărțit Cristian Boureanu și Cristina Belciu

Tânăra a dezvăluit pentru click.ro care este motivul despărțirii de Cristinian Boureanu. „Am decis de comun acord sa ne despărțim. Cu Cristi am rămas în relații bune, ne sunăm, vorbim, dar în calitate de prieteni, nu de iubiți. Suntem foarte siguri pe decizia luată și nu există șansă să reluăm relația.

Patru luni și jumătate a durat povestea noastră, am încheiat-o de curând. Am locuit împreună, ne-am înțeles foarte bine și pot spune că diferența de vârstă nu a fost motivul despărțirii, ci incompatibilitatea. Erau situații în care vedeam lucrurile altfel, astfel ca la un moment dat nu am mai putut trece peste ele. Cu fiica lui m-am înțeles bine, vorbesc în continuare și cu ea”, a declarat Cristina Belciu pentru sursa citată.

Sursă foto: Arhiva Instagram