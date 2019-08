Cum arată fiica lui Patrick ”McDreamy” Dempsey. A apărut pe covorul roșu alături de tatăl ei

Patrick Dempsey a avut o apariție rară pe covorul roșu, alături de soția și cei trei copii ai lor.

La premiera peliculei ”The Art of Racing in the Rain”, Patrick Dempsey (53 de ani), care va rămâne pentru totdeauna în inimile fanilor drept cel mai atrăgător medic din istorie televiziunii, a venit însoțit de frumoasa sa familie.

Deși nu joacă în filmul cu Milo Ventimiglia și un adorabil Golden Retriever, Patrick Dempsey este producător executiv pentru adaptarea romanului de Garth Stein.

Soția lui, Jillian Dempsey (53 de ani), un make up artist renumit printre vedete, gemenii Sullivan și Darby (12 ani) și fiica cea mare, Tallula (17 ani), au pozat alături de interpretul lui ”McDreamy” pe covorul roșu.

Tallula, frumoasa fiică a lui Dempsey, care i-a moștenit, în mod evident, genele bune, a optat pentru această ocazie pentru o rochie verde, cu dungi negre și roz, în timp ce gemenii au fost îmbrăcați în costume Dolce & Gabbana. Între timp, părinții lor au preferat piese vestimentare clasice: Jilliam - o rochie de satin roz, iar Patrick - un costum gri, care i-a pus în valoare părul ușor grizonat.

Foto: Getty