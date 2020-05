Cum e să fii amantă în timpul carantinei. Mărturiile unei femei îndrăgostite de un bărbat însurat

Carantina a dat viața peste cap celor care au relații clandestine. Cum e să fii amantă în timpul epidemiei de coronavirus? Frustrant, este probabil cel mai bun cuvânt care descrie starea prin care trec majoritatea femeilor îndrăgostite de bărbați însurați, care în această perioadă stau acasă cu soțiile lor, fară posibilitatea de a le face vizite.

Jill Pennington este o femeie de 52 de ani, care de 6 ani jumate are o relație cu un bărbat însurat - Paul (evident, nu e numele lui real). Femeia recunoaște că a încălcat până acum regulile carantinei de două ori pentru a face sex cu iubitul ei căsătorit.

Jill a mărturisit în Daily Mail că nu are mustrări de conștiință pentru că are o relație amoroasă cu un bărbat însurat și nici că a încălcat carantina. În plus, spune că soția lui Paul știe despre idila lor.

“Soția lui Paul știe cine sunt eu și cu siguranță și eu știu cine e ea. De fapt, știe de existența mea încă de la începutul relației. Nu am remușcări când dau ochii cu ea, pentru că e alegerea ei să rămână căsătorită. Toți copiii nostril – 3 ai mei și 1 al ei – sunt adulți și cunosc situația”, spune britanica.

Amantul i-a făcut o vizita în carantină, după 14 zile de izolare acasă cu soția

Jill le-a mărturisit celor de la Daily Mail că după 14 zile de pauza, și-a revăzut iubitul de două ori în ulimele două săptămâni: într-o după amiază câteva ore și altă dată a rămas la ea peste noapte.

“Suntem extrem de compatibili din punct de vedere sexual. Nu mi-e rușine să recunosc că îmi place sexul”, spune Jill, care mărturisește că atunci când s-a cuplat cu Paul acesta era despărțit de soția sa. Între timp, s-au împăcat, însă și relația lor clandestină a continuat.

“Înainte de carantină, “furam” câteva ore din timpul lui… Câteodată mă vizita dimineața, alte dăți apărea din senin în mijlocul nopții. Ne întâlneam cam de 3-4 ori pe săptămână pentru sex!”, spune Jill.

“Pandemia m-a făcut să îmi dau seama că vreau să îl văd mai mult. Dar tot nu am dorința de a locui cu el. Asta ar strica lucrurile. Soția lui se teme că ar putea pleca de acasă să se mute cu mine. Paul e căsătorit, însă emoțional și fizic îmi aparține mie! Coronavirusul nu va schimba asta. Știu că sunt iubită și prețuită de un bărbat minunat”.





Explicația psihologului: “Nu poți obține fericirea printr-o relație necinstită, care îi face pe alții să sufere”



Psihoterapeutul Leila Collins condamnă astfel de relații și spune că ea simpatizează cu soția lui Paul. “Nu există soție căreia să nu îi pese de aventura soțului. Pur și simplu alege să se uite în altă parte. Nici copiii nu te vor ierta, chiar dacă sunt adulți”.

