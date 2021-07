Damian Drăghici, mărturisiri emoționante despre traumele care i-au marcat viața

Amintirile sale sunt însă dureroase, iar artistul a trecut de-a lungul timpului prin foarte multe. La o emisiune de televiziune a făcut mărturisiri șocante, care ar putea oricând face subiectul unui film:

Artistul supranumit "omul-orchestră" și omul care a impresionat prin talentul său milioane de oameni s-a temut mereu că nu se ridică la nivelul așteptărilor:

„De-asta fug de 40 de ani, și în ziua de azi fug de asta. Fug să-mi depășesc condiția, și de primele cuvinte pe care le-am auzit în casă. (...) Nu am avut un sfătuitor, în alegerile mele, dar am avut o <voce> care îmi spunea întotdeauna <poți!>, chiar și în cele mai cumplite momente, și am avut parte de unele extrem, extrem de grele, din punct de vedere emoțional. (...). Încă de la 15 – 16 ani, le spuneam prietenilor mei că vreau să ajung mare în America!”.

Cele mai mari traume sunt însă, din păcate, în legătură directă cu cei care i-au dat viață vedetei:

"Mama este femeia aceea care vinde flori, pe colț, la Universitate. (...) Am iertat-o în anul 2019, cu 20 de zile înainte de a se naște fiul meu, Andrei. (...) Pentru cei care nu știu, mama este femeia aceea care vinde flori, pe colț, la Universitate, vis-a-vis de librăria Mihai Eminescu... M-am dus să o cunosc, deși înainte evitam asta (...) M-am dus până la urmă să-mi cunosc mama, pentru că am fost crescut de bunici și nu vreau să-i supăr pe ei, deși acum nu mai sunt în viață, era respectul meu față de ei. (...) Vorbind, mi-am dat seama că a fost o despărțire între părinții mei, a fost o neînțelegere...și au trebuit să se despartă. (...) Acum ținem legătura, suntem foarte ok, am iertat-o și mi-am dat seama de ce a făcut ceea ce a făcut sau de ce s-au întâmplat așa lucrurile. (...) Mi-am dat seama că toată viața abandonul a avut un impact major și, dacă nu m-aș fi simțit abandonat, poate că nu aș fi avut problemele pe care le-am avut de-a lungul timpului cu femeile din viața mea. Am fost abandonat undeva pe la vârsta de un an. Din frică de abandon, eu am fost cel care le-am abandonat pe ele, femeile. Dar, într-un final, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să depășesc acest moment”, a mai spus Damian Drăghici, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai.

FOTO: Agerpres