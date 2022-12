Dana Costea de la „Căsătoriți pe nevăzute” a lansat o piesă. Cum apare în primul ei videoclip

După participarea în emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute”, Dana Costea s-a concentrat pe carieră. Tânăra din Iași și-a descoperit o nouă pasiune- muzica, fiind DJ la diverse evenimente. Și-a luat chiar un pseudonim - Devonah, iar recent a lansat prima ei piesă.

Daniela Costea s-a căsătorit cu Adrian Jitea în cadrul emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”, însă la scurt timp după finalul proiectului cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite. În prezent, Dana se ocupă de afacerea ei, o sală de fitness în Iași, dar și de proiecte muzicale.

Pe 8 decembrie, Dana Costea a lansat piesa „Y Te Quiero”, pentru care a compus muzica și versurile.



În videoclip, Dana apare în ținute de club, dar și într-o rochie verde decoltată, etalându-și silueta de invidiat.

Prietenii i-au scris zeci de comentarii de felicitare pe pagina de socializare: „Succes draga mea, mă bucur nespus pentru tine! ești un om deosebit!”, „Succes în lansarea albumului”, „Nu te lăsa, faci bine ceea ce faci!”

„Următoarea piesă este în limba română”, a răspuns Daniela Costea în mesaje.

„Hey, până acum v-am obișnuit cu ideea că sunt Instructor de Aerobic, DJ, dar îmi place foarte mult și să cânt, așa că în curând voi lansa prima piesă scrisă și interpretată de mine! Ești curios? Rămâi aproape și o să mă auzi”, scria Daniela pe facebook cu o lună în urmă.

Cum i s-a schimbat viața Danielei Costea după participarea la „Căsătoriți pe nevăzute”



Daniela Costea a oferit un interviu exclusiv pentru protv.ro, în care povestește despre cele mai noi realizări.

1. Care este următorul pas? Lucrezi la un album?

Urmatorul pas în cariera mea este să lansez un album, va urma o piesaă în limba română, la care o să filmez în curând un vidoclip. Piesa se numește "Interzis", am scris-o acum vreo 3 ani, e inspirată din viața mea. În acest album vor fi piese ritmate, de dans, pentru că eu sunt o fire energică și îmi doresc ca oamenii să se distreze pe melodiile mele și să le transmit un vibe bun.

2. Cum ți s-a schimbat viața după participarea la Căsătoriți pe nevăzute? Ți se deschid mai ușor ușile, te recunoaște lumea pe stradă?

Dupa participarea mea la emisiunea "Căsătoriți pe nevăzute" viața mea a evoluat, în sensul că am prins încredere în mine și am început să lucrez mai mult la visurile mele, de aceea am urmat mai multe cursuri: curs de Marketing, curs de DJ, canto, am fost și la un workshop de Constelații familiale.

Mi se întâmplă destul de des ca oamenii să mă recunoască pe stradă, în supermarket, la mall, si mă bucur să aflu că încă mă știu, deși a trecut ceva timp de la difuzarea emisiunii.

3. Mai lucrezi ca antrenoare de fitness? Câte ore pe zi petreci la sală?

Da, încă am sala mea de Aerobic,Pilates și Zumba. Lucrez de luni până vineri, cam 5 ore pe zi, iar uneori, când am și antrenamente personale, pot sta până la 8 ore.

4. Mai ești într-o relație cu Claudiu Hojbotă?

Nu mai sunt într-o relație cu Claudiu.

5. Cum vei petrece Sărbătorile?

Sărbătorile le voi petrece în familie, la mama și la sora mea, dar și cu prietenii mei. Bradul îl voi împodobi singură, la mine acasă. Voi rămâne în oraș, în Iași.

Sursă foto: Arhiva PRO TV, Instagram/ aerobicdanacostea

Vezi și: Share în bucate cu Miss Wellington - Crème Brûlée cu cafea și cardamon