Diferența de statură nu i-a împiedicat să formeze o familie. Cum arată soția lui Thor Bjornsson, ”Muntele” din Urzeala tronurilor

Islandezul Hafthór Júlíus Björnsson(32 de ani), cel care interpretează rolul lui Gregor Clegane în celebrul serial ”Game of Thrones”, are o soție pe jumatate cât el. Kelsey Henson are 31 de ani și este antrenoare de fitness. Anul trecut, aceștia au devenit părinții unui băiețel.

Björnsson, cel care a devenit Cel mai Puternic Bărbat din Lume, în Filipine, în iulie 2018, este în al nouălea cer de fericire, după venirea pe lume a fiului său.

Actorul mai are o fiică, în vârstă acum de 12 ani, dintr-o relație anterioară.

Thor şi Kelsey se iubesc din 2017. Ei s-au cunoscut într-un bar din Canada, unde ea lucra ca ospătăriţă. Actorul Julius Bjornsson are 2,06 metri înălţime şi greutatea de 195 de kilograme. El a câştigat titlul de ”Cel mai puternic om din Islanda” trei ani la rând şi s-a plasat pe locul trei în competiţia ”Cei mai puternici oameni din lume”.



Fiind antrenoare de fitness, Kelsey are o siluetă perfect tonifiată și nu ezită să-și etaleze corpul în costume de baie, postând apoi imaginile pe rețelele sociale.

Bjornsson a jucat rolul lui Ser Gregor Clegane, supranumit “Muntele”, din serialul “Urzeala Tronurilor”, începând din sezonul 4.



Sursă foto. Getty Images, Instagram/ @kelc33, thorbjornsson

