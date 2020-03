Disney a prezis acum 10 ani pandemia de coronavirus? Fanii ”Tangled” au realizat ceva frisonant

În mod ciudat, Disney a prezis că lumea va fi lovită de coronavirus și că vom fi nevoiți să ne autoizolăm.

Nu mai este niciun secret că animația ”Familia Simpson” a prezis o mulțime de evenimente importante, iată că acum fanii au descoperit că și Disney știa că trebuie să stai în carantină dacă este vorba de ceva numit Corona.

Animația Disney ”Tangled”/”O poveste încâlcită” a fost lansată acum 10 ani, în 2010, fiind o variantă îmbunătățită a poveștii lui Rapunzel.

The movie “Tangled” which featured Rapunzel (AKA The Queen of Quarantine) was a girl who was locked up by her over protective mother, in a secluded tower on an island.

