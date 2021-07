Dorian Popa a refuzat un contract de 100 de mii de Euro! La ce i s-a propus să facă reclamă?

Tocmai de aceea primește contracte serioase de publicitate, iar pe cele mai multe chiar le onorează. Are însă și proiecte pe care le refuză și cu al căror nume și brand nu vrea sub nicio formă să se asocieze. Mai ales că el însuși spune că nu recomandă ceva ce el nu ar folosi sau nu consideră că e de calitate.

Acesta este motivul pentru care artistul a refuzat un contract de 100.000 de Euro. Oferta era foarte generoasă, dar era la un studio de videochat.

„A fost un contract de peste 100.000 de euro să promovez un studio de videochat. Și am zis că n-am cum. În primul rând, e o chestie în care eu nu cred, este o chestie care nu consider că duce la upgrade-ul societății și la a fi mai bun. Dacă există și este legală, ok. Statul decide ce se întâmplă, nu eu. Dar eu nu am cum să promovez asta. Pentru că eu vreau ca tineretul să creadă în altceva. Să creadă în alte lucruri, în alte valori. Eu nu pot să aduc asta în fața omului.”, a declarat artistul într-un interviu acordat în cadrul podcastului "8, 8 şi ceva, FIX, cu Smiley".În același podcast, Dorian a mărturisit că a primit și oferte de publicitate la țigări, dar și pe acestea le-a refuzat.