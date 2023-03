Fetele de la ASIA, prima reacție după concertul de revenire pe scenă. „Mi s-a părut ireal”

Anca Neacșu, Sorana Darclee Mohamad, Iana Novac și Anemona Niculescu au readus A.S.I.A. pe scenă după 15 ani de pauză. Ele și-au răsplătit fanii cu două ore și jumătate de show live și cu cele mai frumoase piese ale lor.

Anca, Sorana, Iana și Anemona au revenit la Sala Palatului cu un concert marca A.S.I.A. , pe 6 martie 2023. Fetele au aflat, cu această ocazie, că fanii trupei nu le-au uitat.

Spectatorii s-au ridicat în picioare și au cântat alături de ele melodiile care au făcut furori: “Dă-mi nopțile înapoi”, “Sună periculos”, “Inima mea”, “Garsonieră ta”, “O iubire de-o vară”, “O cireașă amară”, “Pentru tine”, piese care vor rămâne în sufletul tuturor.

Trei ținute și baie de confetti

Fetele din trupa A.S.I.A. au fost la înălțime. În timpul concertului de la Sala Palatului au schimbat trei ținute și au strălucit în fața tuturor. Emoția li se citea pe chip dar aplauzele din sală le-au făcut și mai încrezătoare să continue ceea ce și-au propus.

La final, publicul a făcut o baie de confetti și le-a aplaudat pe fete.

„De când am urcat pe scenă și până acum, la final! Totul a fost OK! Mi s-a părut ireal și după aceea din ce în ce mai frumos! Cred că finalul a fost cel mai frumos”, a spus Anca Neacșu.

„După 15 ani am revenit mai tinere și mai entuziaste! Pe 8 martie ’99 se înființa trupa A.S.I.A.. Noi am făcut acest concert de revenire pe 6 martie pentru că pe 8 nu am găsit Sala Palatului liberă”, a mai adăugat artista.

VIDEO Cum sună piesa Inima mea după 24 de ani





„A fost o bucurie imensă ce s-a întâmplat la spectacolul nostru de la Sala Palatului și le mulțumim tuturor celor care au venit să ne vadă pentru căldura cu care ne-au primit!”, a declarat Iana Novac în fața publicului.

„După ce am ajuns pe scenă a fost minunat! Publicul ne-a primit cu multă energie. Ne-am simțit foarte bine”, a adăugat Anemona.

La finalul concertului, copiii Ianei Novac, Erika și Alexandru, dar și băiețelul Anemonei, Alexandru, au urcat pe scenă să își susțină mamele. Au cântat cu toții Inima mea și și-au făcut astfel cele mai frumoase amintiri.

Vezi și VIDEO: