Fosta soție a lui Donald Trump, Ivana, s-a despărțit a doua oară de același bărbat

În vârstă de 70 de ani, prima soție a lui Donald Trump a avut o relație de durată cu un bărbat mult mai tânăt decât ea. La cei 47 de ani ai săi, Rossano Rubicondi îi putea fi fiu.

Ivana Trump este o femeie singură, din nou. Ea a confirmat pentru Page Six că s-a despărțit, a doua oară, de bărbatul alături de care a stat mai bine de 15 ani. Italianul Rossano Rubicondi (47 de ani) este o personalitate în țara natală și fost fotomodel.

Cei doi s-au căsătorit în 2008, la un hotel de lux din Palm Beach, Florida, însă au divorțat un an mai târziu. La scurt timp după separare, s-au împăcat și au stat împreună, necăsătoriți, până în această lună.

„Relația noastră a scăpat de sub control. Rossano petrece mult timp în Italia, iar eu petrec timpul în New York, Miami și Saint Tropez. El trebuie să muncească. Relația de la diatanță chiar nu funcționează. Am avut momente frumoase împreună și am rămas prieteni. Despărțirea a fost amiabilă”, a spus Ivana Trump pentru Page Six.

FOTO: Getty Images

Ivana Trump e mama copiilor lui Donald Trump

Ivana Trump și Donald Trump s-au căsătorit în 1977 și au divorțat în 1992. Ei au trei copii împreună: Donald Trump Jr , Ivanka Trump și Eric Trump. Donald Trump mai are un băiat (Barron) cu actuala sa soție, Melania Trump.

Citește și: Cu cine s-a iubit Melania înainte să se mărite cu Donald Trump

Ivana Trump: „Nu vreau să mă recăsătoresc”

Fosta soție a lui Donald Trump a declarat că nu plănuiește să se recăsătorească, fiindcă cele patru căsnicii de până acum i-au fost de ajuns.

„Nu, nu mai vreau să mă mărit. Mi-a ajuns. Te căsătorești fiindcă îți dorești o familie. Am trei copii și am nepoți. Vreau doar să fiu liberă și să merg unde vreau, cu cine vreau. Vreau să fiu o femeie liberă”, a dezvăluit Ivana Trump, lăsând să se înțeleagă că nu o mai interesează nici întâlnirile amoroase.

FOTO: Getty Images

Ce avere are Ivana Trump

Ivana Trump a făcut schi de performanță în tinerețea ei. În anii ’70 a reprentat Cehoslovacia la Jocurile Olimpice de Iarnă, la probele de coborâre și slalom. Mai târziu a făcut carieră ca fotomodel și din postura de soție a unui miliardar celebru.

Citește și: Cine e femeia pentru care Donald Trump junior își lasă soția și cei cinci copii

În prezent, Ivana Trump are o avere de 100 de milioane de dolari, bani pe care i-a strâns de-a lungul anilor din aparițiile ei publice. Însă, mare parte din avere a provenit după divorțul de Donald Trump. În 1992, mama celor trei copii ai lui Trump a primit 25 de milioane de dolari cash și un domeniu impresionant în Greenwich, Connecticut.

FOTO: Getty Images

În plus, Ivana a primit 650.000 de dolari pe an cu titlu de pensie alimentară, până când copiii ei ajungeau la vârsta de 18 ani.

La vremea respectivă, Donald Trump nu o ducea prea bine cu afacerile, acumulând numeroase datorii. Presa de peste Ocean a scris că actualul președinte și-a plătit obligațiile față de fosta soție și față de copii după ce a apelat la niște împrumuturi bancare.