Fotograful care a i-a făcut lui Vladimir Putin poza pentru coperta Time, dezvăluiri din culise

În 2007, fotograful Platon, care a lucrat cu o mulțime de lideri ai lumii, a fost trimis la Moscova pentru a-i face portretul președintelui rus Vladimir Putin, după ce acesta a fost desemnat ”Personalitatea anului” de revista Time.

Acesta a ajuns într-o fortăreață înconjurată de zăpadă și lunetiști, apoi a fost pus să aștepte într-o cameră pentru opt ore și jumătate.

Când Platon a intrat în biroul lui Putin, acesta tocmai încheiase interviul cu directorul revistei Time, John Huey.

”I-am strâns mâna și i-am spus: Sunt un mare fan The Beatles. Dumneavoastră sunteți?. Am dorit să sparg din formalismul situației. Putin i-a dat afară pe toți din cameră, chiar în acel moment. Brusc, acesta a început să vorbească într-o engleză perfectă: ”Ador The Beatles”. L-am întrebat care e piesa favorită și a spus că e Yesterday. Așa că l-am îmbrățișat și i-am strâns mâna - deși mai târziu am aflat că este ilegat să-l atingi pe Putin mai sus de încheietura mâinii. Dar el a acceptat asta.

La final, m-a întrebat dacă poate să facă o poză cu mine, așa că l-am rugat pe unii dintre bodyguarzii săi să ne facă una.

Poza portret pe care i-am făcut-o a ajuns pe coperta revistei Time și a câștigat premiul World Press Photo 2008. Știu că cineva l-a întrebat ulterior dacă îi plac fotografiile pe care i le-am făcut, iar el l-a privit rece și a răspuns: Foarte mult. Apoi a plecat. Este suficient de bine pentru mine.”

Foto: Profimediaimages.ro



Share în bucate cu Alex Petricean - Limbă cu praz și măsline