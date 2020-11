George Burcea nu mai stă în aceeași casă cu Viviana Sposub. Unde s-a mutat actorul, după ce s-a vindecat de COVID-19

După ce a intrat în carantină alături de Viviana, după ce au fost depistați cu COVID-19, acum că s-a vindecat, George Burcea a decis să plece din apartamentul iubitei sale.

George Burcea și Viviana Sposub trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, care a început în cadrul emisiunii Ferma. Orășeni versus Săteni. Cei doi par să fie foarte fericiți împreună, iar recent au trecut și printr-o situație mai puțin plăcută. Cei doi au fost diagnosticați cu COVID-19 și au decis să stea în carantină în apartamentul Vivianei.

După ce s-au vindecat, George Burcea a decis să se reîntoarcă în locuința în care stătea alături de nașul fiicei lui: “În perioada în care am fost izolaţi am locuit împreună cu Viviana, pentru a nu-l infecta şi pe naşul Clăriţei, cel cu care locuiesc. Pe naşul Zhenon îl ştiu din 2012 şi am stat împreună şi la căminul de teatru, şi în alte apartamente din Bucureşti. El nu-mi este doar coleg de teatru, naş şi prieten, ci este parte din inima mea, din sângele meu.

Relaţia cu Viviana este fix aşa cum ambii am construit-o: foarte bună. Decât să descriu relaţia, mai bine trăiesc şi mă bucur de tot ce mă înconjoară şi îi las pe alţii să vorbească, căci se pricep bine. Aici mă refer la oamenii din online”, a declarat actorul pentru Click.