GUNS N’ ROSES a dat startul turneului mondial cu un show în Abu Dhabi

Turneul Mondial Guns N’ Roses a debutat pe 1 iunie, cu un show la Etihad Arena în Abu Dhabi, și a continuat acum două seri cu show-ul de la Tel Aviv. Parcul Hayarkon din Tel Aviv a fost luni seară gazda legendarilor Guns N’ Roses, cu un public de 60.000 de fani și un spectacol de trei ore.

"Ce întâlnire frumoasă cu prietenii. Vă mulțumim că ați venit", a spus trupa către publicul prezent la concertul din Yarkon Park, Tel Aviv.

De la ultimul concert al trupei în Israel au trecut șase ani, iar de la primul au trecut 20 ani. Spectacolul a durat trei ore, a început cu piesa "It's So Easy" și a continuat cu câteva piese clasice îndrăgite, precum "Welcome to the Jungle", "Live and Let Die", "Estranged" și "Civil War", ultima fiind dedicată Ucrainei.

Printre cele peste 30 de melodii pe care Guns N’ Roses le-au interpretat s-a numărat și "Anything Goes" de pe albumul Appetite for Destruction. Potrivit Setlist.fm, melodia a fost cântată doar de 40 ori de la lansare, iar ultima dată a fost în 1988.

Fanii de pe rețelele de socializare au adăugat că setlistul din 2023 al trupei pentru noul turneu global a fost cel mai fresh din ultimii ani.

Publicul prezent la cele două concerte a fost martorul unei energii remarcabile a trupei, ce a inclus câteva solo-uri de chitară ale lui Slash și o versiune de șapte minute a hit-ului din 1992, "November Rain" (al cărui videoclip a strâns peste 2 miliarde de vizualizări, devenind „unul dintre cele mai vizionate videoclipuri rock ale tuturor timpurilor”), interpretată la pian de Axl Rose.

Guns N’ Roses vor continua turneul pe stadioanele din Europa, iar pe 16 iulie se vor opri în București, pentru prima oară reuniți în formula clasică, consacrată, pentru concertul rock al anului! Evenimentul, organizat de Emagic, va avea loc la Arena Națională și îi va aduce pe aceeași scenă pe Axl Rose, Slash și Duff McKagan.

Componența trupei pentru turneul 2023: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer și Melissa Reese.

Phil Campbell and the Bastard Sons vor deschide concertul Guns N’ Roses din România. Fostul chitarist Motörhead, Phill Campbell, va urca pe scena Arenei Naționale alături de cel mai recent proiect al său, The Bastard Sons, în anticiparea celui de-al treilea material discografic – „Kings Of The Asylum”, ce urmează să fie lansat în vara acestui an de Nuclear Blast Records.

Biletele pentru concertul Guns N’ Roses + Phil Campbell and the Bastard Sons de la Arena Națională pot fi achiziționate de la gunsnroses.emagic.ro, gnr.emagic.ro, bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro, precum și din rețelele iaBilet.ro și Entertix.ro.

***

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfăușurării evenimentului.

Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformelor de ticketing partenere (iaBilet.ro și Entertix.ro), înainte de participarea la eveniment.

Photo credits: Live Nation