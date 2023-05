Horoscop săptămâna 15 – 21 mai 2023. Berbecii au dispoziție de flirt, aventură și să se bucure de viață

Află ce îți rezervă astrele în materie de dragoste, sănătate și bani și citește horoscopul săptămânii 15 – 21 mai 2023.

Horoscop Berbec săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Sectorul iubirii și aventurilor romantice este activat din 20 mai de către Marte, guvernatorul tău, care începe să traverseze zodia Leu. Până pe 10 iulie ai dispoziție de flirt, aventură, cuceriri și te bucuri de viață, de tot ce-ți iese în cale. De asemenea, este o perioadă favorabilă vacanțelor sau activităților de relaxare.

Bani – Sectorul financiar este în atenția ta în această săptămână, pentru că mai multe evenimente vor activa zodia Taur. Pe 15 mai, Mercur revine la mișcarea directă. Este urmat de către Jupiter, marele benefic, din 16 mai, care va aduce oportunități financiare însemnate în următorul an. Realizezi că ai nevoie să-ți dai mai multă valoare. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Taur, din sectorul banilor, care anunță noi începuturi și setarea unor obiective financiare pentru perioada viitoare.

Muncă – Sectorul comunicării este activat de intrarea Soarelui, din 21 mai, în zodia Gemeni, semn că se activează activitățile de învățare, cursuri, participare la seminarii, workshopuri, deplasări, dar și negocieri contractuale.

Horoscop Taur săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– În săptămâna analizată ești vedetă, pentru că o parte dintre aspectele astrale îți impactează casa personalității. Astfel, Mercur, revine la mișcarea directă, din 15 mai, semn că ți se limpezește mintea și te faci mult mai înțeles. Pe 16 mai, are loc evenimentul important al anului 2023 – intrarea lui Jupiter, marele benefic, în zodia ta, semn că urmează oportunități personale și-n planul relațional, fiind activată și axa relațiilor. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din 19 mai, din zodia Taur, care anunță noi etape și setarea unor obiective pe termen lung. Pe 20 mai, Marte, planeta acțiunii, începe să traverseze zodia Leu, respectiv sectorul vieții de familie, semn că familia va fi prioritară. Vei fi determinată să rezolvi anumite chestiuni familiale, locative, patrimoniale.

Bani – Pe 21 mai, Soarele începe să traverseze casa banilor pe care îi câștigi de la serviciu sau din alte activități extraprofesionale și timp de o lună vei fi preocupat să-ți suplimentezi veniturile.

Muncă– Și sectorul muncii va avea de câștigat de pe urma intrării lui Jupiter în casa personalității, pentru că ți se oferă șanse de dezvoltare și creștere din punct de vedere profesional, de a începe activități noi. Nu rata oportunitățile, pentru că Jupiter mai ajunge în zodia ta peste 12 ani!

Horoscop Gemeni săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– O parte dintre aspectele astrale ale săptămânii vizează sectorul frământărilor interioare, subconștientului, introspecției și trecutului. Astfel, Mercur revine la mișcarea directă, din 15 mai, după o perioadă în care ți-ai analizat opțiunile relaționale. Apoi, pe 16 mai, are loc evenimentul anului 2023 – intrarea lui Jupiter, marele benefic și guvernatorul casei relațiilor, în zodia Taur. Marele benefic ajunge o dată la 12 ani în acest domeniu și va ajuta la vindecare în urma unor dezamăgiri sentimentale. Urmează un an de zile în care îți poți face un bilanț, să-ți pregătești o relansare personală, atunci când Jupiter va ajunge în zodia ta, la finalul lunii mai 2024. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, care anunță noi începuturi, încheierea unor capitole care nu te mai reprezintă și eliminarea tuturor situațiilor și persoanelor care nu te mai ajută în progres.

Bani – Spre finalul săptămânii este posibil să apară unele surprize sau evenimente neașteptate în planul financiar. Nu cheltui tot ce ai, ci fii pregătită să faci față unor situații neprevăzute!

Muncă– Sectorul comunicării primește tranzitul lui Marte, planeta acțiunii și a proiectelor de viitor, din 20 mai. Până pe 10 iulie ești comunicativ, determinat să-ți îndeplinești niște obiective. Atenție la faptul că s-ar putea să devii mai agresiv în comunicare și să te grăbești în decizii. Pe 21 mai, Soarele, energia, începe să-ți traverseze zodia, semn că în următoarea lună ai și susținerea astrului zilei, așa că folosește-o constructiv!

Horoscop Rac săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Intrarea Soarelui, din 21 mai, pe casa asociată frământărilor interioare, subconștientului, izolării și trecutului, s-ar putea să-ți aducă, în următoarea lună, conștientizări și revelații, în urma unor introspecții în planul sentimental.

Bani – Intrarea lui Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în zodia Leu, pe casa banilor, vine să aducă preocupări de suplimentare a veniturilor până pe 10 iulie.

Muncă– Sectorul proiectelor, planurilor de viitor și a activităților de pe urma exercitării profesiei este activat în această săptămână de mai multe aspecte astrale. Astfel, pe 15 mai, Mercur revine la mișcarea directă, după o perioadă în care ți-ai revizuit activitatea profesională. Apoi, pe 16 mai, Jupiter, guvernatorul casei muncii, începe să traverseze zodia Taur, respectiv proiectele de viitor și aduce creștere și dezvoltare prin serviciu și activități profesionale. Urmează un an de zile în care marele benefic va ajuta să te integrezi în diferite grupuri profesionale. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi și pregătirea unei strategii profesionale.

Horoscop Leu săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Intrarea lui Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în casa personalității, îți va aduce până pe 10 iulie determinare, curaj, impulsul de a face cuceriri, să flirtezi și să trăiești viața la cote înalte.

Bani – La mijlocul săptămânii este posibil să negociezi un contract și să ai surpriza să obții suma pe care o soliciți.

Muncă– Sectorul asociat carierei și aspirațiilor profesionale este activat în această săptămână de mai multe aspecte astrale. Astfel, pe 15 mai, Mercur revine la mișcarea directă, după o perioadă în care ți-ai revizuit activitatea profesională. Apoi, pe 16 mai, Jupiter, marele benefic, începe să traverseze zodia Taur, respectiv aceeași casă a carierei și a sferei socio-profesionale. Urmează un an de zile în care marele benefic va aduce oportunități de creștere și dezvoltare profesională. Poți obține o funcție, conducerea unei echipe, să ți se recunoască meritele, să te afirmi. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi în planul carierei și activităților profesionale.

Horoscop Fecioara săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Intrarea lui Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în zodia Leu, în sectorul frământărilor interioare, introspecției și trecutului, vine să-ți răscolească universul interior. Folosește constructiv energia planetei acțiunii, să identifici ce anume trebuie să vindeci pentru a merge mai departe!

Bani – Joi și vineri sunt zile în care te preocupă recuperarea unor bani. S-ar putea să faci niște investiții în casă sau să primești de la familie o sumă de bani.

Muncă– Sectorul perfecționării profesionale, schimburilor de experiență este activat în această săptămână de mai multe aspecte astrale. Astrfel, pe 15 mai, Mercur revine la mișcarea directă, după o perioadă în care ți-ai analizat activitatea profesională și sistemul de valori, filosofia de viață. Apoi, pe 16 mai, Jupiter, marele benefic, începe să traverseze zodia Taur, respectiv aceeași casă a credințelor, lărgirii orizonturilor cunoșterii, schimburilor de experiență profesională. Urmează un an de zile în care marele benefic aduce oportunități de creștere prin studii, perfecționare profesională și călătorii, care pot schimba perspectiva asupra vieții. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi în aceste domenii și invită la planuri pe termen lung. Pe 21 mai, Soarele începe să tranziteze casa carierei și aduce preocupări pentru sfera profesională timp de o lună.

Horoscop Balanță săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Sectorul relațiilor și intimității este activat de revenirea lui Mercur, la mișcarea directă, din 15 mai. Apoi, pe 16 mai, Jupiter, marele benefic își face intrarea în zodia Taur, pentru următorul an și vine cu oportunități de creștere și dezvoltare și de așezarea pe alte baze a unei relații. Sectorul intim se intensifică și este posibil să faci niște schimbări, care să te aducă mai aproape de partener. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi etape și planificarea unor planuri pentru următorul an.

Bani – Sectorul intereselor financiare, a moștenirilor, datoriilor, creditelor, a banilor proveniți din alte surse decât salariile este și el activat de aspectele săptămânii și va aduce o preocupare pentru rezolvarea unui context financiar.

Muncă– Intrarea Soarelui, din 21 mai, în zodia Gemeni, pe sectorul perfecționării și schimburilor de experiență profesională, vine să aducă, pentru o lună, preocupări pentru intrarea în posesia unor diplome, calificări, înscrierea la cursuri. Pe 20 mai, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în zodia Leu, pe sectorul asociat planurilor și proiectelor pe termen lung, semn că până pe 10 iulie, ar trebuie să reiei niște discuții sau proiecte pe care le-ai abandonat.

Horoscop Scorpion săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– O parte dintre aspectele astrale ale săptămânii vizează sectorul asociat căsătoriei și relațiilor. Astfel, Mercur revine la mișcarea directă, din 15 mai, după o perioadă în care ți-ai analizat relația de cuplu. Apoi, pe 16 mai, are loc evenimentul anului 2023 – intrarea lui Jupiter în zodia Taur. Marele benefic ajunge o dată la 12 ani în acest domeniu și vine cu șanse, oportunități de dezvoltare și creștere prin partener. Dacă ești singură, în următorul an îți poți întâlni jumătatea.

Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi în planul relațional/ căsătoriei.

Bani – La finalul săptămânii este posibil să discuți cu partenerul despre achiziționarea unui sejur în străinătate, să vedeți ce oferte găsiți, să faceți rezervări.

Muncă– Pe 20 mai, Marte, guvernatorul tău și al sectorului muncii, ajunge în zodia Leu. Până pe 10 iulie va traversa casa asociată carierei, aspirațiilor profesionale și-ți va aduce posibilitatea să te remarci în fața șefilor. De asemenea, aduce curaj, inițiative și determinare să obții o funcție sau recunoașterea meritelor.

Horoscop Săgetător săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Pe 20 mai, Soarele începe să tranziteze sectorul căsătoriei și relațiilor și ești determinată, timp de o lună, să clarifici anumite chestiuni relaționale, să te implici mai mult, să cauți să rezervi timp partenerului. Marte, guvernatorul casei sentimentale, ajunge în zodia Leu, pe 20 mai, respectiv în casa călătoriilor, principiilor și lărgirii orizonturilor și-ți aduce impulsul de a experimenta/lărgi orizonturile cunoașterii împreună cu partenerul.

Bani – Posibil, la finalul săptămânii, să apară niște oferte de vacanță și să dai un avans, să faci niște rezervări.

Muncă– Sectorul muncii și activităților profesionale este activat în această săptămână de mai multe aspecte astrale. Astfel, pe 15 mai, Mercur revine la mișcarea directă, după o perioadă în care ți-ai analizat activitatea profesională și relațiile cu colegii sau partenerii de afaceri. Apoi, pe 16 mai, Jupiter, marele benefic, începe să traverseze zodia Taur, respectiv aceeași casă a muncii, sarcinilor și rutinei zilnice. Urmează un an de zile în care marele benefic aduce oportunități de creștere în sectorul muncii. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi în acest domeniu și invită la planuri pe termen lung.

Horoscop Capricorn săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Sectorul sentimental, al aventurilor romantice și iubirii este activat în această săptămână de mai multe aspecte astrale. Astfel, pe 15 mai, Mercur revine la mișcarea directă, după o perioadă în care ți-ai analizat sentimentele și cât ești dispus să investești într-o relație. Apoi, pe 16 mai, Jupiter, marele benefic, începe să traverseze zodia Taur, respectiv aceeași casă a iubirii. Urmează un an de zile, în care marele benefic aduce oportunități de creștere în planul dragostei și poveștilor de iubire. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi în acest domeniu și invită la planuri pe termen lung.

Bani – Marte, planeta acțiunii, începe să traverseze zodia Leu, din 20 mai, respectiv sectorul intereselor financiare și a banilor proveniți din alte surse decât salariile. Până pe 10 iulie urmează o perioadă în care vei fi determinată să faci niște achiziții pentru casă sau să rezolvi un context financiar, să intri în posesia unor bani, a unei moșterniri, să returnezi o datorie.

Muncă– Pe 20 mai, Soarele începe să tranziteze casa muncii și aduce preocupări pentru sfera profesională timp de o lună.

Horoscop Vărsător săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Marte, planeta acțiunii, începe să traverseze zodia Leu, din 20 mai, respectiv casa relațiilor și căsătoriei și te vei implica mai mult în relație. Ai grijă și folosește constructiv energia marțiană! Evită conflictele! De asemenea poți trăi momente intense dacă începi acum o relație. A doua zi, pe 21 mai, Soarele, guvernatorul casei relațiilor, începe să traverseze sectorul sentimental și timp de o lună va dinamiza casa iubirii, distracției și plăcerilor.

Săptămâna este activă și la capitolul familie și administrare a locuinței. Astfel, pe 15 mai, Mercur revine la mișcarea directă, după o perioadă de trei săptămâni, în care ai avut de rezolvat o serie de chestiuni locative, familiale. Apoi, pe 16 mai, Jupiter intră în zodia Taur, pe același sector al familiei și căminului și timp de un an aduce oportunități de dezvoltare prin familie. Pe 19 mai se formează Luna Nouă din zodia Taur, care anunță noi începuturi privind viața de familie, cu setarea unor obiective pentru următorul an.

Bani – La finalul săptămânii s-ar putea să primești o sumă de bani de la familie sau să intri în posesia unor bani pe care îi vei investi în casă.

Muncă– Marte, planeta acțiunii, părăsește casa muncii, așa că se mai liniștesc lucrurile la serviciu și te bucuri de o perioadă, în care îți poți rezerva timp și pentru tine și partener.

Horoscop Pești săptămâna 15 – 21 mai 2023

Dragoste– Duminică, Soarele intră în zodia Gemeni, pe sectorul familiei, semn că în următoarea lună ești determinată să te ocupi de unele chestiuni locative, familiale.

Bani – Marți și miercuri faci eforturi să obții niște bani. În special miercuri se anunță o zi mai dinamică și cu unele nemulțumiri, dacă nu vei reuși într-o negociere.m nâ

Muncă– Sectorul comunicării este foarte activat în această săptămână de aspectele astrale. Astfel, pe 15 mai, Mercur revine la mișcarea directă prin casa comunicării și interacționării și-ți va fi mai ușor să comunici și să transmiți informațiile. Apoi, pe 16 mai, Jupiter, guvernatorul tău, intră în zodia Taur, în aceeași casă a comunicării, gândirii și învățării, unde va aduce oportunități de dezvoltare și creștere prin învățare. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi privind un proiect profesional, o bursă, un curs.

Pe 20 mai, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Leu, pe sectorul muncii, pe care îl va traversa până pe 10 iulie. Urmează o perioadă foarte activă la locul de muncă, cu multe proiecte și energie investită. Atenție la impulsul de a intra în conflicte cu colegii sau cu cei cu care desfășori activități!