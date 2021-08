Iasmina Hill: "Căsătoria a însemnat o mutare permanentă în SUA! Nu mă așteptam să mă simt atât de singură la început"

Iasmina Milutinovici-Hill, din Timișoara, trăiește o adevărată poveste de dragoste alături de soțul său, un american cu peste 30 de ani de mai în vârstă decât ea.

Acum mai mulți ani, istoria lor chiar a făcut înconjurul lumii.

Detaliul care le-a atras atenția tuturor e că bărbatul milionar, în vârstă de 63 de ani, provine dintr-o familie extrem de influentă și care are în proprietate, printre altele, chiar Statuia Libertăţii. Chiar și așa, în vara lui 2018, cei doi s-au căsătorit la Rainbow Room, din celebrul bloc-turn 30 Rockefeller Plaza din New York. Evident, au organizat o nuntă plină de fast, ca în povești. Ulterior, au devenit părinții a doi copii care i-au făcut să se simtă și mai împliniți.

Iasmina a povestit pentru Click experiența ei din perioada căsătoriei și a mutării în SUA:

"Căsătoria cu Brad a însemnat o mare schimbare în viața mea. Pe lângă motivele evidente, cum ar fi că am luat un bărbat mai în vârstă, fapt care a stârnit multe “controverse” acasă, a mai și însemnat o mutare permanentă în SUA, departe de familie și de prieteni. A fost exact ce mi-am dorit la momentul respectiv, dar nu mă așteptam să mă simt atât de singură. A însemnat și găsirea sufletului meu pereche! Nici în o mie de ani nu mă gândeam că aș avea atâtea în comun cu un bărbat cu 30 de ani mai în vârstă ca mine! Sincer nu îmi vine să cred că au trecut deja 3 ani de la căsnicie și 7 de relație. (...) Cu fosta soție nu am mai avut tangențe de ceva vreme. Am decis să mă îndepărtez puțin de trecutul lui, asta însemnând să nu mai fiu mereu cu el când e cu ceilalți copii, iar lucrul acesta a calmat puțin apele. Din păcate, asta înseamnă și mai multă singurătate pentru mine, dar sunt foarte fericită că am băieții mei care mă țin mereu ocupată și îmi umplu inima."