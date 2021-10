În timp ce conducea noaptea, o femeie a găsit o pubelă în mijlocul străzii. Ce s-a întâmplat apoi

O femeie care conduce singură noaptea avertizează despre „o nouă tactică” folosită de tâlhari pentru a te scoate din mașină.

Într-un videoclip pe TikTok, Izzy Boyle le-a atras atenția tuturor șoferilor care conduc mai ales noaptea, asupra unei noi metode te jaf. Femeia spune că, în timp ce conducea, a văzut în mijlocul străzii o pubelă, care îi restricționa trecerea.

Ea spune că a fost păcălită să coboare din mașină și a realizat pericolul în care se afla în ultimul moment.

„În mijlocul drumului și era o pubelă pusă pe ambele părți, astfel încât să nu poată trece mașini pe ambele benzi. Am crezut că aceasta este doar o farsă, așa că am ieșit să o dau la o parte. De îndată ce am ieșit, am auzit un foșnet, m-am uitat în jur și am văzut oameni ieșind dintr-o alee lateral”.

“Am sărit înapoi în mașină și m-am gândit„ Oh, Doamne ”... aceasta este de fapt o tactică pentru a-i face pe oameni să iasă din mașina lor pentru Dumnezeu știe ce motiv, dar nu este un motiv bun.”

„Așadar, vreau doar ca toată lumea să fie conștientă, dacă vedeți un coș de gunoi pe drum, împingeți-l cu mașina, orice ar fi, pur și simplu nu ieșiți”, a mai spus aceasta în filmulețul de pe TikTok, care a adunat sute de mii de vizionări.