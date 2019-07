INTERVIU Cornel Ilie, la 25 de ani după ce a avut primul concert cu trupa Vunk: Bucuria noastră de a cânta nu s-a diluat

La 25 de ani de la primul concert, trupa VUNK caută 25 de povești VUNKtastice! De asemenea, pe 16 octombrie, la Sala Polivalentă, VUNK lansează un nou album, printr-un concert extraordinar, Deja Vu. Cu această ocazie, Cornel Ilie a acordat un interviu site-ului protv.ro.

Cum v-a venit ideea de a face acest concurs?

25 de ani înseamnă o perioadă lungă de timp, perioadă în care nu toți fanii de la început au rămas lângă noi, în care mulți au venit în universul nostru pentru un cântec, pentru un vers, după cât de bine s-au simțit la un concert de-al nostru sau cât de tare am vorbit pe limba emoțiilor lor. Însă, într-o perioadă așa de mare de timp, pentru mulți dintre fanii noștri a intervenit viața cu etapele ei și poate unii ne-au pierdut pe drum, alții poate au început să se regăsească în alți artiști. De la fiecare dintre ei ne-ar plăcea să știm ce i-a adus în #universulVUNK, care au fost amintirile lor cele mai frumoase legate de noi, de la cei actuali, dar și de la cei care nu mai sunt fanii noștri.

Citește și: Cornel Ilie de la Vunk a devenit tătic de băiat: ”A venit în lumea asta frumoasă un viitor bărbat”

Ce așteptări aveți de la fanii voștri?

Ne așteptăm la povești surprinzătoare și foarte emoționante. În timp, am mai primit mesaje de la fani care își împărtășeau poveștile legate de noi, iar unele erau de-a dreptul copleșitoare: mămici care aleseseră să asculte o piesă de-a noastră atunci când nășteau, oameni care au devenit cei mai buni prieteni pentru că s-au cunoscut la un concert de-al nostru, cereri în căsătorie, împăcări sau chiar familii care și-au pasat pasiunea pentru noi și la proprii copii care acum vin la concertele noastre și sunt fani.

Ce piese va cuprinde noul album?

Pe album vor fi aproximativ 15 cântece. Este un album scris destul de repede, cu multă liniște și bucurie, pentru că nu ne-am mai pus singuri presiunea pe care, fără să vrem, o aveam, aceea de a ne întreba “oare va intra pe radio sau pe TV?”. Ne-am adus aminte că întrebările astea nu ni le-am pus atunci când am scris primul album cu care n-am lansat, “Voyeur”, iar asta ne-a eliberat. Cântăm pentru cei care au nevoie de muzica și cuvintele noastre, nu cântăm pentru oricine, iar asta este o liberatate pe care nu mulți artiști de la noi o simt.



Dacă ar fi să redai povestea ta de viață printr-o piesă Vunk, care ar fi aceea?

Cântecul „Lume, lume” cred că ar fi cel mai potrivit. Este un cântec cu niște cuvinte foarte simple, dar mesajul lor de printre rânduri este foarte puternic. Este un cântec cu liniște, cu emoție și căldura, dar are și o fragilitate aparte. Este despre venirea cuiva într-o lume. Nu contează când, nu contează unde, doar cum și de ce. Motivația din text este esența dorinței și a nevoii noastre de a cânta.

Cum te simți acum, la 25 de ani de la primul concert, față de momentul în care ai urcat prima dată pe scenă?

De fiecare dată când termin de urcat cele trei-patru trepte care duc pe scenă, mă simt la fel de curios și de nerăbdător legat de ce se întâmplă, de ce oameni voi găsi în fața mea. Am aceleași emoții, care mi se par vitale pentru un artist, dar acum am experiența de a le converti în putere și energie artistică. Bucuria noastră de a cânta nu s-a diluat, ba cred că dimpotrivă, am început să ne bucurăm din ce în ce mai tare de fiecare moment de pe scenă, pentru că am înțeles, în timp, cât de norocoși suntem să ne trăim zilnic visul și să o facem din ceea ce iubim cel mai tare.

Te așteptai atunci ca trupa Vunk să aibă parte de atâta succes?

Când am început să cântăm nu exista niciun canal de promovare al muzicii românești, nu exista vreo speranță că, vreodată, în țara noastră muzica va deveni o industrie. Idolii mei au fost și sunt The Beatles și am fost fascinat de creativitatea lor, de modul în care lăsau speranța la finalul oricărui cântec, dar eram înnebunit și după popularitatea creată în jurul lor și, evident, că visam să trăiesc și eu așa ceva, chiar dacă nu la intensitatea lor. Dar nu pofta de succes a fost principalul motor al nostru, ci pofta de a ne exprima emoțiile, ideile, încăpățânarea de a arăta oamenilor că se poate face și altfel de muzică la noi.

Dacă ar fi să te întâlnești cu tine la 20 de ani, ce sfat ți-ai da? Având în vedere toată experiență pe care ai trăit-o în intervalul asta…

Nu mi-aș da niciun sfat, aș spune doar, cu tărie: "Ai răbdare. Se va întâmpla cum vrei."

Reprezentați trupa inovației în rock-ul românesc, care este secretul vostru? Cum ați reușit să vă păstrați statutul de-a lungul timpului?

Cred că pofta de joacă este unul dintre motivele pentru care am făcut atâtea inovații în domeniul nostru. Ne place să riscăm, să experimentăm, să ne punem întrebări, să provocăm lumea, ne place să facem oamenii să vadă lucrurile altfel decât au făcut-o până acum, iar asta se extinde și în zona tehnologiei de spectacol sau a comunicării. De când am început să cântăm, am mers pe un drum făcut de noi, ne-am creat o nișă a noastră, nu am mers pe urmele nimănui. Asta este în ADN-ul nostru, să facem lucruri pe care alții nici nu le-au încercat sau despre care oamenii cred că nu se pot face.

La final, un mesaj pentru fanii voștri fideli, care vă ascultă de 25 de ani...

În primul rând, le mulțumesc pentru prietenie și încredere. Ei nu au idee cât de mult înseamnă pentru un artist să știe că sunt oameni care îl înțeleg, care simt odată cu el, care rămân lângă el, chiar dacă mai face și pași greșiți sau nu toate cântecele sunt la fel de inspirate. Noi promitem să rămânem la fel de firești, de naturali, și să continuăm să lăsăm bucurie și speranță în urma noastră.



Vezi și: Cornel Ilie, despre trupa Vunk