Jador a făcut accident cu bolidul de lux, după ce i-a sărit un cal în fața mașinii. “Am văzut moartea cu ochii”

Jador a trecut prin clipe de groază, după ce un cal i-a sărit în fața mașinii. Din fericire, artistul nu a avut nevoie de intervenție medicală, însă bolidul abia cumpărat va avea nevoie de reparații serioase.

Jador a văzut moartea cu ochii, după ce a fost implicat într-un accident serios. În fața mașinii ar fi sărit un cal, iar impactul a fost inevitabil. Artistul mergea cu viteză redusă, astfel doar mașina a fost avariată, iar atrtisul a scăpat fără măcar o zgârietură.

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moarte cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă”, a spus Jador pe pagina sa de YouTube.

Jador, gest de omenie față de proprietarii calului

După ce a văzut un copil că plânge la locul accidentului, Jador a aflat că băiețelul este fiul proprietarului calului. Acesta a dezvăluit că familia nu are atâția bani să-i plătească daunele pe care le-a provocat calul lor mașinii lui Jador.

Artistul a făcut un gest de milioane, liniștindu-l pe copil și spunându-i că știe că familia are o situație materială proastă și că nu va cere niciun ban.

Sursă foto: YouTube