Jamie Lee Curtis, despre partea întunecată a vieții sale: „M-am drogat cot la cot cu tata”

Ajunsă la 60 de ani, actrița americană Jamie Lee Curtis face dezvăluiri cutremurătoare despre cea mai întunecată perioadă a vieții ei.

Jamie Lee Curtis, care a recunoscut în toamna anului trecut că a fost dependentă de substanțe interzise, face noi dezvăluiri despre perioada pe care ea o consideră de tristă amintire. Într-un interviu acordat revistei People, actrița a mărturisit că ea și tatăl ei împărțeau drogurile.

Amândoi erau dependenți și se ajutau unul pe altul în momentele de „cumpănă”. „Știam că tata are o problemă pentru că și eu aveam una și împărțeam drogurile”, s-a destăinuit actrița de 60 de ani.

Curtis și-a amintit că la un moment dat ea era singurul copil care mai vorbea cu tatăl ei. Ceilalți 6 frați ai ei nu voiau să înțeleagă că dependența de droguri este o boală și că tatăl lor avea nevoie de ajutor.

Și-au dat seama de acest lucru abia după ce unul dintre frații lor, Nicholas, a murit din cauza unei supradoze, la vârsta de 21 de ani.

„Am împărțit drogurile cu tata. Am luat cocaină odată cu tata, dar a fost singură dată când am făcut asta, și am făcut-o cu el. El s-a lăsat pentru o scurtă perioadă de timp și a fost foarte activ pe partea de recuperare vreme de 3 ani. Nu a durat mult, dar s-a refăcut pentru un timp”, a dezvăluit actrița, care și-a pierdut tatăl în 2010 în urma unui stop cardiac, pe fondul unei boli pulmonare.

Dependentă din întâmplare

Actrița a mărturisit că a devenit dependentă de opioide din întâmplare. În tinerețe i-au fost prescrise anumite substanțe din categoria opioidelor după o operație estetică minoră de îndepărtare a pungilor de sub ochi.

În scurt timp a ajuns să fure pastile de la prieteni și familie, inclusiv de la sora ei, Kelly, prima persoană care a știut de dependența sa.

Sora ei a fost cea care a convins-o să urmeze un program de recuperare medicală, în 1999. Abia atunci i-a spus și soțului ei, regizorul Christopher Guest, că e dependentă de substanțe interzise.

Acum, actrița se bucură de viață. N-a mai pus gura pe droguri de 20 de ani și și-a redescoperit pofta de actorie pe care o avea în prima parte a vieții.

