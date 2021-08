Jane Marczewski, care a luat Golden Buzz la America’s Got Talent, s-a retras din show. „Rămâneți cu mine”

Favorita publicului în sezonul 16 al show-ului America’s Got Talent și-a anunțat fanii că s-a retras din competiție din cauza agravării stării de sănătate. Jane Marczewski (30 de ani), care a primit Golden Buzz în audiții, suferă de cancer.

Tânăra din Zanesville, statul Ohio, care a uimit planeta cu vocea și cu povestea ei de viață, a fost nevoită să renunțe la prestația ei în etapa următoare a vestitului show de televiziune.

Jane Marczewski i-a impresionat pe jurați în audiții și a fost recompensantă cu Golden Buzz. În luna iunie a acestui an, actul ei artistic s-a viralizat pe rețelele sociale și a impresionat zeci de milioane de admiratori ai francizei Got Talent.

Concurenta, care suferă de cancer, a fost avertizată de medici că șansele ei de supraviețuire nu depășesc 2%.

„De la audiții, starea mea de sănătate s-a agravat, iar lupta cu cancerul are nevoie de toată energia și atenția mea. Vă anunț cu tristețe că nu pot continua în acest sezon de America’s Got Talent. Viața nu oferă întotdeauna pauze celor are le merită, dar știam asta deja”, a scris Jane pe pagina ei de socializare.



Jane Marczewski, care și-a luat numele de scenă Nightbirde, rămâne încrezătoare că va învinge maladia care i-a pus pe pauză viața. Ea le-a cerut celor care o iubesc să rămână alături de ea în continuare.

„Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, înseamnă enorm pentru mine. Rămâneți alături de mine, mă voi face bine curând. Îmi plănuiesc viitorul, nu moștenirea. Destul de rănită, dar încă mai am visuri”, a mai scris tânăra.

Sutele de mii de admiratori de pe rețelele sociale și-au declarat susținerea necondiționată pentru ea și i-au transmis mesaje de încurajare.

„Te păstrăm în gândurile noastre până la recuperarea completă”, i-a transmis cineva.

„Îți transmit toată dragostea și rugăciunile mele. Ce inspirație pentru noi toți”, a fost mesajul altei admiratoare.

Fotografii: AGT/YouTube

