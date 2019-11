Joi seara, românii au ales Las Fierbinți, Șef sub acoperire și MasterChef!

Las Fierbinți, Șef sub acoperire și MasterChef au fost lideri de audiență pe toate segmentele de public joi seara.

Producțiile i-au ținut pe români în fața televizoarelor pentru a urmări cele mai noi ediții.

Personajele din Las Fierbinți și-au continuat joi seară peripețiile de zi cu zi și le-au oferit telespectatorilor noi momente de comedie, la final de seară. Episodul a fost lider de audiență pe toate segmentele de public, iar pe publicul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, a obținut 8.2 puncte de rating și 23.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență de la ora 21:00, peste 2.2 milioane de români, de la nivel național, au fost cu ochii pe cel mai iubit serial din România.

Un nou director a intrat sub acoperire în propria companie. Maissam Murad, unul dintre șefii lanțului hotelier Phoenicia Hotels, a lucrat alături de o parte dintre angajații săi și a descoperit ce ar putea fi îmbunătățit în hoteluri pentru a ușura misiunea angajaților. Ediția Sef sub acoperire de joi seară a fost lider de audiență pe toate segmentele de public! La nivelul publicului comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, PRO TV a obținut 8.2 puncte de rating și 25.5% share, spre deosebire de televiziunea de pe locul doi care a avut 4.2 puncte de rating și 13.1% share. Aproximativ 1.4 milioane de români din întreaga țară au urmărit Șef sub acoperire.

Aseară, la MasterChef, concurenții au avut o nouă șansă pentru a evita eliminarea! Într-o probă pe echipe, desfășurată în cadrul unui hotel de cinci stele, concurenții s-au confruntat cu reale probleme în a duce la capăt cerințele clienților. La finalul ediției, Andreea dos Santos a părăsit competiția. Pe segmentul publicului comercial, show-ul a înregistrat 5.3 puncte de rating și 23.2% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut cifre de două ori mai mici: 2.3 puncte de rating și 9.9% share.