Kanye West, pus la zid pentru că și-a expus noua colecție de haine în saci de gunoi: "Trebuie să fie un experiment social"

Kanye West a fost dur criticat de fani după ce și-a vândut noua colecție de îmbrăcăminte direct din sacii de gunoi. Modul neobișnuit de a expune hainele a stârnit o serie de reacții în mediul online.

Totul a început după ce noua colecție a brandului de îmbrăcăminte Yeezy Gap, deținut de Kanye West, a fost expusă în magazine în saci de gunoi. Fotografiile cu grămada de haine îndesată în sacii de gunoi au circulat rapid în mediul online, iar internauții au lăsat o serie de comentarii acide:

"Asta este în neregulă cu miliardarii. Ei nu mai văd suferința oamenilor, nu mai văd oameni care suferă, ci văd oportunități de a fi "la limită" și de a profita de pe urma lor... este dezgustător", a spus unul dintre ei, în timp ce altul a considerat ideea o farsă "Asta trebuie să fie un experiment social".

Potrivit martorilor din magazin, agentul de vânzări a spus că Ye (Kanye West) s-a enervat atunci când a văzut că hainele sale erau pe umerașe, deoarece viziunea lui era alta. De asemenea, clienții interesați de una dintre piesele rapper-ului, nu erau ajutați de vânzătorii din magazin să își găsească mărimea, ci erau nevoiți să caute singuri în grămada de haine.

This is how they are selling Yeezy GAP. The sales associate said Ye got mad when he saw they had it on hangers and this is how he wanted it. They won’t help you find ur size too, you just have to just dig through everything pic.twitter.com/GNd08Zv1zC