Keanu Reeves, dezvăluiri inedite despre viața intimă cu iubita lui, de 49 de ani: ”Stăteam în pat și...”

Keanu Reeves și Alexandra Grant sunt împreună din 2019, dar prietenia dintre ei durează de mai bine de 10 ani.

Actorul de 58 de ani a fost întrebat, de curând, de revista People care a fost ”cel mai recent moment de fericire”, iar acesta a răspuns, referindu-se la iubita lui, artista Alexandra Grant. ”Acum două zile, cu iubita mea... Eram în pat. Conectați. Zâmbeam, râdeam și chicoteam. Ne simțeam grozav. A fost chiar grozav să fim împreună”.

Prietenia dintre Keanu Reeves și Alexandra Grant datează de mai bine de 10 ani, doar că aceștia și-au făcut oficială relația abia acum trei ani.

În februarie 2020, la doar câteva luni după debutul cuplului pe covorul roșu, actrița Jennifer Tilly a declarat pentru Page Six că Reeves și Grant sunt, de fapt, iubiți de ani de zile.

”Îmi amintesc că acum câțiva ani, Alexandra Grant a zis: Keanu Reeves este iubitul meu. Iar au am reacționat: Poftim? Ce? Ce? Ce?”, a mărturisit Tilly.

După ce și-au făcut publică povestea de dragoste, Grant a dezvăluit pentru Vogue: ”Cred că toată lumea care mă cunoștea m-a sunat în prima săptămână din noiembrie, ceea ce e fascinant”.

Întrebată dacă se vede căsătorită cu Keanu Reeves, în viitorul apropiat, aceasta a răspuns: ”La un pahar de vin... mi-ar plăcea să vă spun. Iubirea sub toate formele este foarte importantă pentru identitatea mea. Ți se pare ok cum am evitat întrebarea?”.

Foto: Getty