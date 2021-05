Kristen Bell a găsit un remediu surprinzător pentru tulburările de anxietate și depresie pe care le are de peste 20 de ani

S-a luptat cu depresia şi anxietatea mai bine de 20 de ani, dar fără prea mari rezultate.

A făcut terapie, a apelat la meditaţie şi la medicamente.După ce a citit însă cartea How to Change Your Mind, de Michael Pollan, Kristen şi-a propus să încerce o nouă abordare şi să ia droguri psihedelice. Cum a fost întreaga experienţă?

“Autorul cărţii chiar intră în detaliu cu privire la acestă comunitate academică neoficială, care a continuat să studieze efectele LSD şi ale Psilocybin-ului asupra a ceea ce ei numesc «normalul sănătos»”, a dezvăluit Bell recent în podcastul Hypochondriactor, al actorului Sean Hayes şi al doctorului Priyanka Wali. “Există anumite proprietăţi ale acestor droguri care te fac să intri mult mai adânc în creierul tău şi să determine o vindecare mai profundă decât orice altceva”, a ţinut să precizeze vedeta. Vedeta a mărturisit că a decis să încerce ciupercile halucinogene, care au ajutat-o, dar și că a avut, pe tot parcursul, sprijinul soțului său. Cu toate că acesta din urmă a fost în trecut dependent de droguri.







Deși experiența ciupercilor a făcut-o să aibă conștientizări și chiar să se îndrăgostească de corpul ei, actrița a mărturisit că înca ia pastile pentru tulburările de anxietate și depresie: "Îmi continuu tratamentul medicamentos şi nu ştiu dacă voi putea renunţa vreodată la el. Mi-ar plăcea tare mult să mă gândesc că nu va mai fi necesar într-o bună zi, însă deocamdată îl iau şi funcţionează."

