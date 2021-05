Lino Golden, despre moartea tatălui său. Cum a aflat că părintele lui s-a stins din viață

Lino Golden este unul dintre cei mai apreciați artiști din noua generație și reușește să adune milioane de vizualizări pe YouTube. Deși apare mereu cu zâmbetul pe buze, Lino a trecut prin momente foarte dificile atunci când tatăl lui s-a stins din viață.

Lino Golden a povestit în cadrul unui podcast de pe YouTube, detalii mai puțin știut de către oameni. Deși relația cu Alex Velea, cel despre care se spunea că este tatăl lui adoptiv, s-a terminat, Lino a povestit despre un eveniment tragic, care s-a petrecut chiar când locuia cu Velea și Antonia. Mai exact, când avea 18 ani, Lino și-a pierdut tatăl: ”Într-o seară i s-a făcut rău și se presupunea că are pneumonie, l-au dus la spital, era ok, am vorbit cu el și după m-a sunat un prieten. Eram în living la Alex și la Antonia, vorbeam eram toți acolo, și am căzut din picioare, am început să țip. A fost foarte greu și cel mai greu mi se pare să-ți înmormântezi părinții”, a spus artistul.

Vizibil încă afectat de moartea tatălui său, Lino a mai spus și ce a însemnat pentru el perioada în care și-a văzut părintele bolnav: ”El avea peritonită și nu a vrut să se ducă la spital deloc până i s-a făcut rău, a mers la spital, l-au operat. Ceva la operație n-a fost ok și i-a afectat creierul. Nu mai știa, nu mai recunoștea, rămsese cu creierul undeva în anii 80' avea amintiri doar de acolo, a slăbit. Eu muream în mine, nu puteam să-l văd așa, nu puteam să accept. E greu să-ți vezi părintele așa. De multe ori mă feream să stau prea mult cu el, uneori o luam razna, aveam gânduri din alea proaste, era greu să vezi că nu-și amintește de tine. Trebuia să-l mint ca pe un copil...”, a mai declarat Lino în cadrul aceluiași podcast.

Sursă foto: Instagram Lino