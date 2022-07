Loredana Groza, aparție interzisă minorilor la plajă. Cum arată costumul de baie cu slip practic inexistent

Loredana Groza ne-a obișnuit cu aparițiile ei extravagante, care, în ultima vreme, sunt din ce în ce mai incendiare. Artista și-a surprins fanii de pe Instagram cu cea mai recentă piesă vestimentară: un costum de baie pe care puține femei ar avea curajul să îl poarte.

Cântăreața a postat o imagine în care apare cu controversatul costum pe Instastory. Negru, în două piese, costumul are la spate doar câteva lănțișoare de pietricele prețioase, lăsându-i practic posteriorul la vedere. Este, de departe, cea mai îndrăzneață apariție a Loredanei de anul acesta.

Vedeta arată la fel de bine și din față, nu numai… de la spate. De curând, a postat o imagine din vacanța din Mykonos, iar fanii au fost plăcut surprinși să vadă că Lori are partelele pe abdomen. “Frumoasă și arătoasă la vârsta pe care o are..!!!”, “Arăți super Lory! Ai făcut și pătrățele!”, “O adevărată amazoană!”, i-au scris atunci fanii.

Deși acuzată constant de fani că are operații estetice, Loredana Groza a negat însă acest lucru. “Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a spus Loredana la un post tv.