Lucruri interesante pe care nu le știai despre Premiile Oscar 2023. Este ediția cu cele mai multe recorduri din istorie

Gala de decernare a Premiilor Oscar, 2023 se apropie, iar ediția de anul aduce noi recorduri în istoria Premiilor Oscar.

Ceremonia premiilor Oscar de anul acesta va fi ținută la Teatrul Dolby din Los Angeles, pe data de 12 martie. Printre nominalizările de anul acesta se numără producții precum “All Quiet on the Western Front”, “Avatar”, “The Way of the Water”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triangle of Sadness”, și “Women Talking”.

Dintre toate acestea se distinge "Everything Everywhere All at Once cu 11 nominalizări, ceea ce îl plasează în fruntea nominalizărilor.

Însă ceea ce face cu adevărat specială ediția de anul acesta a Premiilor Oscar sunt recordurile stabilite de filmele și actorii nominalizați.

Pentru început, "All Quiet on the Western Front" este singurul film în altă limbă decât engleza care a fost nominalizat la categoria Cel mai bun film în acest an. Acesta este al cincilea an consecutiv în care un film care nu este de limbă engleză este nominalizat la categoria Cel mai bun film, dar este primul film în care se vorbește aproape în întregime în limba germană.

Filmul lui Edward Berger din Primul Război Mondial este al optulea film de altă limbă decât engleza care a fost nominalizat atât la categoria "lungmetraj internațional", cât și la categoria "Cel mai bun film". "Parazitul" este singurul film de limbă non-engleză care a câștigat până acum premiul pentru Cel mai bun film.

Un alt aspect interesant al Premiilor Oscar de anul acesta este faptul că Steven Spielberg este cel mai nominalizat regizor ediția aceasta.

Cu cea de-a 12-a nominalizare pentru "The Fabelmans", Steven Spielberg l-a egalat pe William Wyler că regizor cu cele mai multe filme nominalizate pentru cel mai bun film.

Toți actorii nominalizați la categoria "Cel mai bun actor" sunt debutanți

Nominalizații la categoria Cel mai bun actor sunt Austin Butler pentru "Elvis", Colin Farrell pentru "The Banshees of Inisherin", Brendan Fraser pentru "The Whale", Paul Mescal pentru "Aftersun" și Bill Nighy pentru "Living". Niciunul dintre actori nu a mai fost nominalizat vreodată la Oscar, fiind pentru prima dată în 88 de ani (din 1934) când toți cei nominalizați la categoria "Cel mai bun actor" sunt debutanți.

Angela Bassett face istorie la Premiile Oscar 2023

Angela Bassett este nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din "Black Panther: Wakanda Forever". Acest lucru o transformă în a patra actriță de culoare care primește mai multe nominalizări la Oscar, alăturându-se lui Whoopi Goldberg, Viola Davis și Octavia Spencer.

Cate Blanchett rămâne actrița cu cele mai multe apariții în filme nominalizate la "Cel mai bun film"

Cate Blanchett continuă să își extindă recordul pentru cele mai multe apariții într-un film nominalizat la categoria Cel mai bun film, "Tár" fiind al 10-lea pentru actriță. (Ea a mai jucat în "The Curious Case of Benjamin Button", cele trei filme "Stăpânul inelelor", "Elizabeth", "Babel", "The Aviator", "Don't Look Up" și "Nightmare Alley"). Blanchett candidează în acest an la categoria "Cea mai bună actriță" pentru rolul din "Tár", obțînând astfel a opta nominalizare la Oscar.

La 90 de ani, John Williams este cel mai vârstnic nominalizat la Oscar

John Williams este nominalizat la categoria "Cea mai bună coloană sonoră originală" pentru "The Fabelmans", ceea ce îl face cel mai în vârstă nominalizat la Oscar la această categorie sau la oricare alta, la 90 de ani.

Catherine Martin este a șaptea femeie care are nominalizări în trei sau mai multe categorii

Catherine Martin deține nominalizări la trei categorii la ediția din acest an a premiilor Oscar pentru "Elvis": Cel mai bun film, Cel mai bun design vestimentar și Cel mai bun design de producție. Martin este doar a șaptea femeie care deține nominalizări la trei sau mai multe categorii de Oscar, alăturându-se astfel lui Chloé Zhao, cu patru, și Barbara Streisand, Sofia Coppola, Fran Walsh, Emerald Fennell și Jane Campion, cu trei.

Ana De Armas devine prima actriță de origine cubaneză nominalizată la categoria Cea mai bună actriță

Ana De Armas, nominalizată pentru rolul Marilyn Monroe din "Blonde", este a cincea actriță de origine latină nominalizată la categoria Cea mai bună actriță, după Fernanda Montenegro, Salma Hayek, Carolina Sandino Moreno și Yalitza Aparicio și prima de origine cubaneză.

Sursă foto: Getty

Vezi și: