Marian Godină: "Am decis că cel mai bine pentru liniștea mea e să spun eu tot ce am de spus. A fost greu, dar am făcut-o"

În urma unor acuzaţii pe care i le-a adus un jurnalist, că ar fi fost plătit de „infractori și moguli," Marian Godină a postat un video pe youtube, video promovat inițial pe Facebook.

Pe pagina sa de socializare, Godină a scris:

„După cum ați putut observa, de câteva zile am fost luat la puricat din toate direcțiile. Din păcate, m-am pus cu cine nu trebuia, așa că unele lucruri despre mine, pe care le țineam ascunse, au ieșit la iveală. M-au consumat și m-au făcut să-mi dau seama că nu mai pot ține în mine o povară care mă macină sistematic. În plus, nu mă pot pune cu investigatori de profesie, cu zeci de ani de experiență, care s-au apucat să-mi sape tot trecutul.





Așa că am decis că cel mai bine pentru liniștea mea e să spun eu tot ce am de spus. A fost greu, dar am făcut-o. Am luat o cameră și m-am filmat timp de 11 minute, minute în care veți afla tot ce am ascuns până acum. Deși înainte îmi doream ca aceste lucruri să nu se afle, acum mă simt eliberat. Diseară, la ora 20 fix, voi posta un link către Youtube, acolo unde va fi acel video. După ce-l veți vedea, veți putea decide singuri cu ce ochi mă veți privi de azi înainte. Mulțumesc!""





Ulterior, video-ul de youtube a prezentat o așa-zisă întâmplare ilară, pe care Godină a povestit-o însă pe un ton serios:

„(...)Când era domnul Iliescu preşedinte, a venit la o serbare şi mi-a zis: „Copile, tu ai potenţial. După ce se termimă serbarea, să mă aştepţi la plecare”. Mi-au pus o bentiţă la ochi, să nu văd unde mă duc. Nici acum nu ştiu unde m-au dus. Era o încăpere luxoasă. Aceea a fost ziua în care eu m-am despărţit de familia mea, pentru mulţi ani. În tot acest timp, am făcut tot felul de cursuri intensive. Asta am făcut cam până la vârsta de 18 ani.





Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta. (...) Mi s-a spus că la şcoală trebuie să mă comport normal, să mai râgâi, să mai dau câte o flatulaţie, să par bădăran, un băiat simplu, de la ţară. La un moment dat, am avut probleme financiare şi l-am sunat pe domnul Iliescu şi nu mi-a răspuns la telefon. Apoi m-am dus la el acasă. A fost oarecum ciudat, din omul puternic pe care îl ştiam, în care aveam bază, să găsesc un biet bătrânel. I-am explicat că nu mă descurcam, trăiam doar din salariul de poliţist, care era destul de mic (...).





După două săptămâni, am fost contactat de un număr din Peru şi mi-a zis că o să primesc un colet, la Arad. Acolo era un alpaca şi m-am enervat. L-am sunat pe om mi-a zis că alpaca are un stomac cu patru camere. Nu am putut să îl tai, că soţia mea s-a ataşat de el. Atunci m-am gândit să găsesc un motiv, am minţit că înghiţise un pui. L-am dus la veterinar şi într-o cameră era un praf alb, în alta nişte dolari, nişte teancuri mari.





De atunci, viaţa mea s-a schimbat foarte mult, nu mai am probleme financiare. Foarte rar mi se întâmplă să rămân cu cel puţin 10.000 de euro în buzunar. Pot să apelez la un cont în Chile, când am nevoie (...)”, a mărturisit Godină, într-un video pe Youtube."



