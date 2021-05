Masca nu va rămâne obligatorie în aer liber, dar în interior, da! De ce și persoanele vaccinate prezintă un risc?

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susținut o conferință de presă în care a anunțat că din 15 mai va avea loc o primă etapă de relaxare, care include eliminarea portului măștii de protecție în exterior și a restricțiilor de circulație pe timp de noapte.

Se elimină portul măștii în exterior cu câteva excepții: piețele, târgurile și stațiile de transport în comun. De asemenea, magazinele vor reveni la programul normal pe care l-au avut.

Aceasta este prima etapă de relaxare, pentru că trebuie să fie o relaxare precaută. În acest sens, se va păstra în special măsura legată de purtarea măștii in interior, indiferent dacă o persoană e vaccinată sau nu.

În condițiile în care sunt persoane vaccinate care doresc să renunțe la mască și în interior, există încă argumente medicale care susțin că acest lucru ar putea duce la noi îmbolnăviri.

Medicul anestezist Dorel Săndeac are, pentru Adevărul, şi câteva argumente, pentru care cei vaccinaţi nu ar trebui să lase garda jos:

„Unele studii arată că vaccinatul, care are un nivel bun de anticorpi în sânge, nu are uneori anticorpi în căile superioare, deci ar putea să găzduiască virusul, să nu-l omoare imediat, ci să-l transmită. Astfel, dacă nu eşti vaccinat, te expui şi când intri în contact cu o populaţie mare de vaccinaţi. Iluizia că mă protejez lăsând pe alţii să se vaccineze este falsă. Cei vaccinaţi se vor bucura de libertate, dar ei pot fi transmiţători pentru cei nevaccinaţi. Ţinând cont de aceste date ştiinţifice, sunt de acord cu întruniri publice fără mască între persoanele vaccinate. Ele sunt protejate, nu fac boala. O precauţie se impune când populaţia este mixtă. Toate aceste observaţii au o unică concluzie. Vaccinarea este calea. Şi ca să te protejezi pe tine şi pe cei din jur. Este esenţial ca noi să nu ne tribalizăm. Am văzut aşa ceva la începutul anilor ‘90, când erai cu sau împotriva lui Ion Iliescu. Nu exista cale de mijloc. Se rupeau familii, se destrămau prietenii. Trebuie să lăsăm canal de dialog. Cred că foarte mulţi oameni sunt recrutabili prin dialog. Există probabil un nucleu dur, pe care nu-i convingi nicicum să se vaccineze, dar sunt şi mulţi care sunt dispuşi să-şi schimbe părerea. Am văzut asta din experienţă proprie. Oamenii au văzut că nu le facem rău, cei care s-au vaccinat au văzut că nu le-au crescut colţi, solzi şi coarne. De aceea, cred că dialogul este important. S-a văzut, campaniile marşate pe ameninţări şi teamă nu au avut efect. Lumea aşteaptă soluţii, nu numai ameninţări. Noi trebuie să gândim pozitiv. ”

