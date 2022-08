Monica Bellucci de România, apariție fabuloasă în costum de baie! Cine este și cum arată Călina Mitra

Călina Mitra, cunoscută ca fiind „sosia” Monicăi Bellucci, s-a fotografiat în costum de baie! Iată cum arată fosta Miss România și finalista concursului Miss Universe 2021

Călina Mitra are 22 de ani și este una dintre cele mai frumoase românce! Până la această vârstă, tânăra a reușit să își construiască o carieră de succes și în continuare face furori cu aspectul său de invidiat. Potrivit tabloidelor, finalista Miss Universe 2021 are propria agenție care îi pregătește pe cei mici pentru viitoarele meserii și, de asemenea, îi învață cum să se descurce în viață.

„Proiectul acesta s-a născut anul trecut în octombrie. Aș dori să inspir tânăra generație să își dorească mai mult și să ofere ajutor la rândul lor celor mai puțin norocoși. Mă consider o persoană care îi poate învăţa pe copii, care îi poate modela, le poate trasa o conduită morală şi profesională, să le lanseze provocări, să îi încurajeze să îşi depăşească limitele şi să îi sprijine atunci când au temeri! Aici urmează cursuri de actorie ,dezvoltare personală, dans și modelling. Avem profesor specializat pe fiecare arie”, a declarat frumoasa brunetă pentru Click!

Cum arată Călina Mitrea, sosia Monicăi Bellucci, în costum de baie

Fosta Miss România trece cu brio testul costumului de baie, însă arată acest lucru foarte rar pe rețelele de socializare. Ultima fotografie în care apare într-o astfel de ipostază a strâns sute de aprecieri din partea fanilor.

Călina Mitra susținea, la un moment dat, că nu face multe eforturi pentru a-și menține silueta. Dietele drastice nu sunt pe placul ei, dar merge la saloanele de înfrumusețare pentru remodelare corporală și îngrijirea pielii.

„Coco Chanel spunea: «Frumusetea începe atunci cand te hotarasti să fii tu însăți». Am inceput calatoria în lumea Miss Universe având propriile complexe. Am lucrat din greu pentru a le depasi, dar am realizat că fiecare femeie își definește propria perfecțiune.

Să ai grijă de tine înseamnă mult lucru deoarece trebuie să avem grijă de corpul , de sufletul și de mintea noastră. Merg la sală aproape zilnic, îmi place seara să fac plimbari lungi sau să alerg. Despre dieta pot spune că nu țin, dar am grijă să mănânc sănătos, deși sunt o pofticioasă și îmi place dulcele. Fac masaje, tratamente de remodelare și îngrijirea pielii și tenului”, a mai spus finalista concursului Miss Universe 2021 pentru sursa citată mai sus.

Susă foto: Călina Mitra/ Instagram

