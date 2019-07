Nici în Matrix nu ai văzut așa ceva. Kanye West construiește cele mai excentrice case pe care le-ai văzut vreodată

Kanye West pregătește un proiect imobiliar, venit parcă de pa altă planetă.

Rapperul Kanye West a surprins pe toată lumea cu noul său proiect extrem de excentric și futurist. Acesta va aduce un nou concept arhitectural și anume va construi niște case sub formă de iglu care vor revoluționa întreaga industrie imobliară.

Construcțiile se află în desfășurare, iar întregul complex de case se situează pe dealurile din Calabasas (Los Angeles).

Conform publicației TMZ, Kanye West are un plan foarte bine pus la punct, acesta cumpărând în urmă cu câțiva ani un teren cu o capacitate de 121 ha (hectare). De asemenea, scopul acestui proiect este de a crea o comunitate de locuințe destinată oamenilor.

Șantierul este foarte bine păzit și acoperit pentru a menține totul strict secret. Construcțiile au aproximativ 50m înălțime.

Kanye is just different. I’ve always said ppl will look back and remember him for much more than his music. Interested to see where this goes.

Kanye West Building Prototype Domes for Housing Community https://t.co/xyrU03GZdD via @TMZ