Nicki Minaj și-a anulat concertul din Arabia Saudită. Care a fost motivul

Cântăreața de muzică rap Nicki Minaj a anulat concertul pe care îl avea programat pe 18 iulie, în Arabia Saudită.

Motivul a pentru care a fost anulat concertul a venit în urma mesajelor mai multor organizații ce luptă pentru drepturile omului și ale comunității LGBTQ.

Conform Enews, Nicki Minaj a spus : "După o analiză atentă, am decis să nu mai susțin concertul de la Jeddah World Fest. Eu doar voiam să le fac un super show fanilor din Arabia Saudită, dar după ce am fost informată că ar exista probleme, am decis să mă opresc și să clarific sprijinul meu pentru drepturile femeilor, ale comunității LGBTQ și libertății de exprimare" , a spus Nicki Minaj.

Organizația Human Rights Foundation a cerut, în urmă cu o săptămână, ca Nici Minaj și alți artiști să renunțe să concerteze în această țară. Conform legii, în incinta stadionului King Abdullah Sports este interzis consumul de alcool și droguri. În acest an, în Arabia Saudită au cântat artiști celebri printre care, Mariah Carey, Enrique Iglesias sau trupa Black Eyed Peas.

