Otniela, surpriză pentru fani: a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă

Anul trecut a participat la “Ferma. Un nou început”, devenind mai faimoasă decât era înainte, iar acum Otniela este un adevărat influencer.

Postările din mediul online ale vedetei strâng mii de like-uri, iar în urmă cu doar câteva ore Otniela și-a surprins fanii cu niște story-uri interesante, după cum a spus chiar ea.

“Azi am o ședință foto în care o să port ceva ce nu am mai purtat ever. O să fie interesant”, a spus vedeta.

Apoi, Otniela a postat câteva cadre cu ea îmbrăcată în rochia de mireasă, afirmând că este pentru prima oară când poartă o astfel de ținută și că se simte ciudat: “Surpriza de azi este că voi purta pentru prima oară rochii de mireasă. Despre asta este shooting-ul de astăzi. Foarte ciudat”.

foto: Instagram Otniela

