(P) Ce ar trebui sa avem in vedere cand cumparam cizme de iarna pentru copii

A venit timpul achizitionarii cizmelor de iarna pentru copii, dar exista atat de multe marci, stiluri si culori, incat poate fi descurajant. Iata cateva puncte de vedere care va pot ajuta atunci cand achizitionati cizme de iarna pentru copii.

Cizmele de iarna pentru copiii trebuie sa pastreze piciorul uscat si cald

Sa stiti ca picioarele umede inseamna picioare reci si nu este deloc bine asa. Primul lucru pe care trebuie sa il aveti in vedere cand cumparati cizmulite, este ca ele sa fie potrivite ca marime. Cizmulitele prea mici duc la picioare reci, la fel cele prea mari. Cizma nu incalzeste piciorul, ci piciorul incalzeste cizma. De aceea o cizmulita buna are capacitatea de a capta si pastra caldura produsa de picior, ceea ce inseamna ca ea trebuie sa fie bine izolata, dar si pe masura potrivita.

Alegeti masura potrivita pentru cizmulite

Este nevoie de spatiul potrivit pentru a mentine piciorul cald. Daca cizma este prea mica, nu exista spatiul necesar pentru a pastra caldura in interior. E adevarat, insa, ca parintii cumparara rareori cizme prea mici, de obicei acestea fiind prea mari din dorinta de a putea fi purtate cat mai mult timp de un copil care este in crestere. Din pacare, nici cizmele prea mari nu sunt o idee buna, pentru ca piciorul trebuie sa lucreze mai mult pentru a mentine incalzit spatiul din interiorul cizmei.

Mai mult, in cazul cizmelor prea mari pierderea caldurii nu este singura problema. Cand cizma este prea mare, ea nu se fixeaza bine, copiii tarandu-si picioarele, ceea ce duce la uzura mai rapida a incaltamintei. In interior frecarea este si ea mai mare, ceea ce faciliteaza uzura captuselii si, mai rau, cizmele prea mari pot duce la blistere.

De aceea copilul are nevoie de cizme pe masura lui, nici prea mici, dar nici prea mari.

Cum stim care este masura potrivita pentru cizmulite

Masurati ambele picioare ale copilului si cereti masura piciorului mai mare pentru proba. Dupa incaltarea cizmulitelor, verificati spatiul de crestere - el trebuie sa fie de circa jumatate de centimentru. Se poate depista fie impingand piciorusul copilului maxim in fata si verificand spatiul ramas in spatele calcaiului, fie impingand calcaiul maxim in spate si preasand varful cizmulitei pentru a simti spatiul ramas in fata degetelor de la picioare.

Observati cum merge copilul cu noile cizmulite. El ar trebui sa se deplaseze usor si firesc, alergand fara probleme. Orice poticneala sau denaturare a mersului poate fi un semn ca cizmulitele fie sunt prea mari fie sunt prea mici.

Un alt semn ca cizmulitele nu sunt potrivite este faptul ca micutul plange si semnaleaza durere dupa incaltarea lor.

Nu va agatati de un brand si alegeti intotdeauna cizmele potrivite pe piciorul copilului, pentru ca acest lucru este cel mai important.

Alegeti cizmulite bine izolate si flexibile

Cand alegeti o pereche de cizme pentru copii, fiti atenti la elasticitatea materialului din care sunt realizate si la izolatia lor, pentru ca aceste caracteristici sunt cele care previn deformarea incaltamintei. Acesta este motivul pentru care se recomanda incaltamintea din piele naturala din cea mai buna calitate, eventual lucrate manual si cusute cu multa atentie. Ele sunt moi, bine izolate si au o textura excelenta pentru a proteja piciorusele copiilor, fara a ingreuna mersul.

Fiti atenti la captuseala cizmulitelor

Captuseala cizmelor pentru copii este si ea importanta. Este ideal ca ea sa fie realizata din lana sau blanita groasa si calduroasa care sa asigure confortul termic al micutilor, atat in zilele friguroase de toamna cat si in cele de iarna. Pe masura ce ele sunt purtate, captuseala se subtiaza ceea ce genereaza mai mult spatiu in interior, scaderea izolatiei si pierderea confortului temic. Cautati deci cizmulite captusite cu materiale de calitate, rezistente si calduroase.

Cautati cizmulite impermeabile

Majoritatea cizmelor de iarna pentru copii sunt impermeabile, dar unele au doar un strat impermeabil in anumite zone, fara a fi complet impermeabile, Asigurati-va ca cizmulitele pe care le cumparati pentru cel mic sunt impermeabile in intregime si nu doar pe anumite zone.

Cizmulitele trebuie sa aiba talpa antiderapanta si flexibila

Talpa cizmelor de iarna pentru copii este si ea importanta. Urmariti ca cizmulitele pe care le cumparati sa aiba talpa din cauciu rezistent, foarte flexibila si sa fie antiderapanta. Copilul are nevoie de o incalatminte care sa il protejeze de lovituri, sa nu ii impiedice mersul normal si, totodata, sa ii asigure o suprafata aderenta pentru o buna tractiune.

Cizmulitele de iarna au nevoie de o buna fixare pe picior

Pentru a nu stanjeni la mers si a fi fixe pe picior, cizmele de iarna pentru copii ar trebui sa fie prevazute cu un sistem de prindere bun, sigur si usor de utilizat. Cautati, deci, cizmulite cu sitem de prindere cu sireturi elastice, pentru ca ele nu numai ca fizeaza foarte bine cizmulita pe picior, dar permit si incaltarea rapida a copilului.