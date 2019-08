(P) Ce trebuie sa stii inainte de a te supune interventiei chirurgicale de rinoplastie?

Dupa mai multe deliberari, ai decis ca vei apela la serviciile unui cabinet de chirurgie estetica, pentru a te supune interventiei de rinoplastie, de care esti constienta de mai mult timp ca ai nevoie si nu mai trebuie sa tot amani momentul.

Asa ca, inarmata cu suficient curaj, dar si cu speranta ca odata finalizata aceasta operatie, dincolo de emotii, suferinta inevitabila si o serie de restricii impuse de medic, iti va aduce mult dorita armonie a fetei, trebuie sa stii o serie de lucruri care te vor scuti de surprize neplacute odata ajunsa in cabinetul medicului chirurg.

Rinoplastia este o operatie frecvent intalnita in experienta medicilor esteticieni, vezi Soma Clinic, deci nu trebuie sa ai emotii mai mari decat este cazul, pentru ca specialistul este cu siguranta familiarizat cu o astfel de interventie. In functie de rezultatele examinarii, medicul va decide daca rinoplastia in cazul tau va fi una de tip deschis, respectiv cu incizii executate la nivelul columelei sau de tip inchis, cu incizii facute pe interiorul nasului.

Daca la rinoplastie deschisa va fi mai usor pentru specialist, pentru ca inciziile sunt facute la suprafata, in cazul celei inchise, gradul de dificultate este mai mare, dar pentru tine este mai usor, pentru ca recuperarea este ceva mai rapida decat in cazul primei variante.

Este important sa ii explici foarte clar chirurgului estetician ce anume modificari iti doresti la nivelul nasului, astfel incat acesta sa iti poata prezenta in mod realist care sunt sansele ca modelarea sa fie asa cum ti-o doresti.

Trebuie sa ii prezinti medicului istoricul tau medical, daca ai mai suferit alte interventii chirurgicale, daca suferi de diabet, boli pulmonare, cardiovasculare, renale, circulatorii, hepatice, situatii in care riscurile sunt mai mari.

De asemenea, trebuie sa respecti exact toare indicatiile trasate de specialist pentru perioada de dinainte de operatie, cat si pentru cea de dupa rinoplastie, pentru ca recuperarea sa se produca in cel mai bun mod. Daca fumezi, cu siguranta va trebui sa renunti la viciul tau macar un timp inainte si dupa aceasta interventie chirurgicala.

Totodata, asteptarile tale de a te vedea cat mai repede cu noul tau nas asa cum ti l-ai dorit trebuie temperate si sa ai suficienta rabdare pentru ca va trece intre trei si pana la sase luni pana sa se incheie complet perioada de recuperare. Iar in acest timp nu trebuie sa te panichezi de forma nasului, care poate fi un timp mai stramba, este umflat, vanat, zona este dureroasa sau chiar vei avea perioade cand va fi lipsita de sensibilitate, dar toate aceste stari sunt firesti, le vei depasi cu bine si apoi te vei bucura apoi de noul tau aspect.