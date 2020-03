Pandemia de coronavirus. Miliardarul chinez Jack Ma, de la Alibaba, a promis că-i va ajuta pe americani

Fondatorul celui mai mare magazin online din China, Jack Ma, a postat pentru prima dată pe contul său de Twitter. CEO-ul Alibaba a promis ajutor americanilor.

Jack Ma a decis să se implice în gestionarea crizei COVID-19, în contextul răspândirii sale rapide pe continentul american. Miliardarul chinez a postat pe Twitter, pentru prima dată de la dechiderea contului social, un meaj de suținere pentru americani.

„Primul transport de măști și teste de depistare a cornavirusului pentru Statele Unite pleacă din Shanghai. Toate cele bune prietenilor noștri din America”, a scris luni, Jack Ma.

Miliardarul chinez a promis un milion de măști de protecție și 500.000 de kituri de depistare a noului coronavirus.

SUA au în acest moment 4.743 de bolnavi și 93 de morți.

The first shipment of masks and coronavirus test kits to the US is taking off from Shanghai. All the best to our friends in America. ???? pic.twitter.com/LTn26gvlOl