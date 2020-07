Paris Jackson, detalii incredibile despre viața intimă: „Nu am avut relații doar cu femei și bărbați”

Momentul destăinuirilor pentru fiica lui Michael Jackson, care a dezvăluit într-un interviu mai multe detalii din viața privată decât ar fi vrut oricine să afle.

Paris Jackson (22 de ani) și iubitul ei, Gabriel Glenn, sunt protagoniștii unui documentar din seria Facebook Watch. În episodul de debut, Paris a vorbit despre tatăl ei, despre șocul resimțit în momentul morții sale, dar și despre viața ei intimă. Fiica lui Michael Jackson a dat atât de multe detalii intime, încât putem înțelege de ce s-a inventat cuvântul pudoare.

Vorbind despre sexualitatea ei, Paris Jackson a dezvăluit că nu se poate numi nici lesbiană, nici bisexuală, de vreme ce de-a lungul vieții a întreținut relații intime „nu doar cu femei și bărbați”.

„Niciodată nu am crezut că o să mă aleg cu un tip. Credeam că o să ajung să mă mărit cu vreo tipă. M-am întâlnit mai mult cu fete, decât cu băieți. Publicul nu știe decât de cele 3 relații de durată pe care le-am avut cu bărbați. Dar nu știe nimic despre cele mai multe dintre relațiile pe care le-am avut. O spun pentru că nu m-aș considera bisexuală, fiindcă nu am avut relații doar cu femei și bărbați. Am avut relații cu un bărbat cu vagin”, a dezvăluit Paris Jackson.

Paris Jackson și Gabriel Glenn. FOTO: Getty Images

Fiica lui Michael Jackson mărturisește că a simțit încă din copilărie că e atrasă de tot soiul de relații umane „nefirești”. Tatăl ei, vestitul Michael Jackson, și-a dat seama de asta, spune tânăra.

Avea 11 ani când megastarul a murit, iar aceasta a fost drama vieții ei.

„Dacă nu vorbesc despre asta sau dacă nu o transpun în muzică, îmi va ruina complet viața și mă va copleși, voi fi slcava acestui tip de durere și chin, iar eu nu vreau asta”, a mai spus Paris Jackson.

Paris și iubitul ei au fondat trupa The Soundflowers. Cântă împreună din iunie 2018 și au lansat primul EP în iunie 2020.

Fotografii: Getty Images

