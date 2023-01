Povestea de dragoste dintre un model din Nigeria și un fotograf rus. De dragul lui s-a mutat în cel mai friguros oraș din lume

Ruth Tetteh, un model din Nigeria, și fotograful de origine rusă Dmitrii Macrâghin s-au cunoscut în 2013, în Sankt Petersburg. Povestea lor de dragoste este desprinsă din filme.

Dmitrii locuiește în Yakutsk, cel mai rece oraș de pe Pământ. Într-un concediu, tânărul a vizitat Sankt Petersburg, iar în timpul unei plimbări prin parc a văzut-o pe Ruth și a început să o fotografieze din depărtare. La rândul ei, fata abia obținuse diploma de economist și mai petrecea câteva zile în oraș înainte de plecarea în Nigeria.

„La început am fost revoltată de faptul că îmi făcea poze fără permisiune. I-am făcut semn cu mâna, a venit, și-a cerut scuze și m-a întrebat dacă poate să-mi mai facă fotografii. Era foarte politicos și plăcut în comunicare și am fost foarte surprinsă că vorbea foarte bine în engleză: nu mai întâlnisem până acum o persoană care să locuiască în Rusia și să vorbească fluent engleza. Acest lucru m-a impresionat și m-am simțit foarte confortabil, ca și cum aș fi acasă, în propria mea țară. În acea zi, ne-am plimbat până seara târziu, am vorbit mult, iar Dima mi-a făcut poze în tot acest timp”, povestește Ruth într-un interviu.



„A fost dragoste la prima vedere, a fost o scânteie și așa a rămas până acum în sufletul meu. Ea trebuia să zboare spre Nigeria, dar a rămas în Sankt Petersburg pentru mine. Vacanța mea s-a terminat și a trebuit să plec. M-a așteptat șapte luni, după care ne-am reîntâlnit în noaptea de Revelion. Apoi veneam la ea în fiecare concediu, de două ori pe an. Am avut atunci un loc de muncă foarte responsabil în Yakutsk, nu puteam să las totul și să mă mut în Sankt Petersburg. Așa a durat cam cinci ani. Am trăit ca într-o melodramă. Apoi am decis să-mi schimb radical viața: am renunțat la job și m-am căsătorit”, povestește bărbatul

După ce a cerut-o în căsătorie, Dmitrii a adus-o pe Ruth în Yakutsk și le-a prezentat-o părinților. A fost o adevărată surpriză, mai ales că aceștia nu știau nimic despre planurile serioase ale fiului. În timp ce mama tânărului s-a împrietenit cu fata, după mai multe apeluri video, tatăl lui Dima s-a împăcat mai greu cu ideea de a avea o noră de altă naționalitate. După ce a cunoscut-o mai bine, aceștia au devenit cei mai buni prieteni.

Ruth (30 de ani) și Dmitrii (34 de ani) locuiec în Yakutsk și formează o familie fericită. Ei au un băiat, în vârstă de 2 ani, pe nume Iaroslav. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

Când îi văd împreună, mulți oameni întorc capul după ei pe stradă. Unii se întreabă cum a reușit o nigeriană să se adapteze la o climă atât de aspră, de la +37 °C (Nigeria) la -40°C sau chiar -50 °C (Siberia, Yakutsk).

„Oamenii mă strigă pe stradă Naomi Campbell și mă roagă să fac selfie cu ei”, povestește Ruth.

Sursă foto: Instagram/ ruth_tetteh_



